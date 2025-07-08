Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно снижается по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (сентябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей выступают сохраняющиеся сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-4,1%, до 505,8 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2751,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1101,11 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составляет 78,7185 руб. (-11,69 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "ВК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,6% "префы"), МКПАО "Т-Технологии" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине "очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Трампа, заявил официальный представитель американского Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", слабость российского рынка акций обусловлена смешанными глобальными настроениями и опасениями относительно нового витка мировых торговых войн, несмотря на рост цен на нефть. Негативным фактором также выступают риски новых антироссийских санкций.

Кроме того, на рынке начался сезон дивидендных отсечек, что будет оказывать негативное влияние на индексы. На этой неделе дивидендный "гэп" ожидается по акциям "Мосбиржи", ПАО "Группа Астра", ВТБ, МТС-банка.

Дефицит федерального бюджета России в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, составил 3,694 трлн руб., или 1,7% ВВП, что соответствует годовому прогнозу. Доходы бюджета за этот период выросли на 2,8% (до 17,585 трлн рублей), а расходы увеличились на 20,2% (до 21,278 трлн рублей). Минфин отмечает, что текущий дефицит обусловлен опережающим финансированием расходов в январе и снижением нефтегазовых доходов, но это не повлияет на исполнение целевых параметров. Ненефтегазовые доходы выросли на 12,7%, а нефтегазовые сократились на 16,9% из-за снижения средней цены на нефть.

В топливном секторе вице-премьер РФ Александр Новак планирует провести совещание по внутреннему рынку, где будет обсуждаться распространение запрета на экспорт бензинов до конца сентября для производителей нефтепродуктов. Биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях, приближаясь к рекордным уровням 2023 года. Однако Минэнерго заявляет, что ситуация контролируема, а колебания цен носят сезонный характер, и полный запрет на экспорт топлива не рассматривается.

В целом российский рынок акций остается под давлением ряда факторов. Тем не менее, представители Банка России сигнализируют о цикле активного смягчения денежно-кредитной политики, что может оказать поддержку рынку в будущем, полагают эксперты "Цифра брокер".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что рынок акций РФ может перейти в консолидацию у достигнутых уровней.

Индекс МосБиржи в начале недели отступил в район 2750 пунктов в отсутствие позитивных новостей, способных стимулировать покупки, а также на фоне слабых данных по экономике и укрепления рубля. Во вторник рынок акций РФ может предпринять попытку восстановления, однако эта коррекция может носить временный характер из-за отсутствия уверенности инвесторов в более активном снижении ставки ЦБ РФ. В этой связи, участники торгов могут взять паузу в ожидании недельной статистики Росстата по инфляции, которая выйдет вечером в среду. Во вторник индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов, полагает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает в ближайшее время ухода индекса МосБиржи ниже отметки 2700 пунктов.

В качестве объяснений этого можно назвать усиление негативной риторики в отношении России из-за океана, в том числе разговоры о готовности США возобновить военную помощь Украине, продолжающиеся намерения Европы ввести жесткие санкции и непростые отношения России с соседним государством. Но все-таки основная причина нежелания инвесторов покупать акции кроется в ожиданиях снижения экономики РФ и прибылей подавляющего большинства эмитентов, считает эксперт.

Из-за высокой ключевой ставки облигации потенциально сейчас выглядят по доходности не хуже акций, а по риску - намного привлекательнее. Пытаться выкупать "гэп" в акциях "МТС" не рекомендуется - бумаги не смогли закрыть дивидендные "гэпы" прошлых двух лет. "На отрасль связи в целом смотрим негативно, поскольку из-за насыщенности рынка развиваться компаниям сектора особо некуда", - считает Антонов.

Во вторник последний день с дивидендами торгуются бумаги "ИКС 5", дивдоходность составляет около 19%. "Ждем высокой волатильности этой бумаги, но при этом в ней можно рискнуть и получить дивиденды", - полагает эксперт.

Во вторник индекс МосБиржи тестирует на прочность сильную поддержку 2750 пунктов. С большой вероятностью она не устоит, в том числе из-за дивидендных "гэпов". "Поэтому ждем ухода индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках. Для "лонга" фундаментально по-прежнему наиболее привлекательно выглядят акции банков, а спекулятивно - девелоперов и наиболее закредитованных компаний", - считает представитель "Алор брокер".

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-0,9%, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле - президент США Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов, по данным Trading Economics. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

В заявлении RBA по итогам июльского заседания отмечается, что прогноз инфляционных рисков стал более сбалансированным, а рынок труда находится в хорошем состоянии. При этом регулятор по-прежнему обеспокоен перспективами экономики на фоне неопределенности вокруг совокупного спроса и предложения.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после активного роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,3 за баррель (-0,4% и +1,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $67,58 за баррель (-0,5% и +1,4% в понедельник).

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной. Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации президента Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.