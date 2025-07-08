Рубль во вторник незначительно понизился в паре с юанем

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного опустился в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,855 руб., что на 1,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июля на 55,03 копейки, до 78,1682 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,71 копейки, до 91,9667 руб./EUR1.

"После робких попыток усиления валют рубль перешел в контратаку. Юань на бирже вновь опустился к 10,8, доллар на межбанковском рынке сместился ближе к 78 руб. Сил рублю могло прибавить увеличение с 7 июля примерно на треть ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, наблюдается активный спрос на рублевый долг - индекс гособлигаций RGBI держится на максимумах с весны 2024 года, выше 115 пунктов. Существенным фактором для рубля остается баланс предложения инвалют и спроса на них. По последним данным, экспортеры при нормативе 40% продают на внутреннем рынке около 70% валютной выручки. Продажа валюты как альтернатива сверхдорогим кредитам позволяет компаниям обслуживать растущие рублевые расходы. Импорт же восстанавливается вяло - сказываются высокие ставки и подавленный спрос потребителей. По нашим оценкам, рубль начнет терять позиции в конце июля, после заседания ЦБ, ключевая ставка может быть понижена на 100-200 б.п. Краткосрочно значимых перемен не ждем - 10,8-11 за юань, 78-79 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Компании-экспортеры, подпадающие под действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки, перевыполняют установленные по уровню реализации валютной выручки требования, продавая порядка 70% от нее, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день основная масса экспортеров у нас законопослушны и вызывают уважение. При нормативе 40% они продают примерно около 70%. Здесь идет рост доли рубля в сделках, и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами", - сказал он, отметив, что операции в долларах, евро и фунтах все еще есть, но их доля "значительно" снижается.

Нефть

Цены на нефть вечером во вторник перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве увеличилась на 0,83% до $70,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,65% до $68,36 за баррель.

Поддержку ценам оказывают сильные данные о спросе на энергоносители, которые нивелируют негативный эффект от более масштабного, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. Эксперты и участники рынка полагают, что в августе ОПЕК+ повысит квоты на добычу еще на 550 тыс. б/с, завершив откат добровольных ограничений.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Вашингтон уже сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. В частности, тариф на поставки из Японии и Южной Кореи составит 25%. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что размер пошлин для некоторых стран может достичь 60-70%.

Между тем в ходе мероприятия в Белом доме американский президент сказал журналистам, что его решение о введении пошлин на импорт с 1 августа является "окончательным, но не на 100%".

Противоречивость заявлений Трампа повышает неопределенность на рынках, а также усиливает обеспокоенность потенциальными последствиями его тарифной политики для роста мировой экономики, и как следствие, спроса на нефть.

Банк России во вторник, 8 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 10 млрд рублей (при лимите 1 трлн 10 млрд рублей и спросе 1 трлн 222,187 млрд рублей) в среднем по ставке 20,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 1 июля, ЦБ разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 251,475 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 июля осталась на прежнем уровне - 20% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца отступили во вторник на 2 базисных пункта, до 20,03% и 21,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего дня, оставшись на отметке 21,89% годовых.