Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1% в начале основной сессии из-за санкционных рисков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 1%; из индексных бумаг лидируют в откате акции "Газпрома" (-1,7%) и ВТБ (-1,6%), упали после отсечки годовых дивидендов бумаги "ИКС 5" (-15,6%, до 2892 рублей; выплаты - 648 рублей на акцию).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2727,53 пункта (-1%), индекс РТС - 1099,96 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,4%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "ВК" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,1%).

Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.

Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций. "Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

Также Трамп подтвердил во вторник, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине. "Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Европейцы никогда не бросят Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник в парламенте Великобритании, где он находится с трехдневным визитом. "На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - сказал Макрон, упомянув помощь Киеву со стороны Парижа и Лондона.

Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.

В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщило агентство Bloomberg. "Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций РФ по-прежнему не находит весомых поводов для роста. Давление на котировки оказывают крепкий рубль, заморозка переговорного процесса по украинскому конфликту и возросшие санкционные риски. Поддержкой выступает умеренное восстановление цен на нефть, однако участники рынка, судя по всему, не считают этот рост долгосрочным.

Для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2720 пунктов, от которой сохраняется вероятность краткосрочного отскока вверх, полагает Смирнов.

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в зоне 2700-2760 пунктов. Основные распродажи акций прошли на вечерней сессии вторника после негативных заявлений Трампа в адрес России, что вкупе с планами ЕС ввести самые жесткие санкции не добавляет оптимизма инвесторам, полагает эксперт.

"Индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2700-2760 пунктов. Поддержать рынок могла бы дорогая нефть, но крепкий рубль нивелирует эту возможность. В фокусе традиционная вечерняя статистика Росстата по инфляции, но вряд ли она существенно изменит расклад рыночных сил", - считает Крылова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, вечернее падение рынка акций РФ во вторник, что отражается и на динамике индексов в среду, стало следствием распродаж из-за очередного недовольства президента США Трампа ходом урегулирования украинского конфликта и его обещаний преподнести России "маленький сюрприз". В среду СМИ сообщают о наличии у США какой-то информации по применению на Украине химоружия, отметил эксперт.

В целом геополитика усилила нисходящее движение индекса МосБиржи, которое и без этого должно было случиться после очень слабого выхода рынка из "сужающегося треугольника" вверх 25 июня, а также на дивидендных "гэпах". "По-прежнему ждем ухода индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов и в районе 2650 пунктов готовимся к покупкам", - отметил Антонов.

Мировые фондовые индексы

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,1%), слабо подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что его значение через 3 месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).

Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные о динамике цен в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены слабо корректируются после роста накануне, когда Brent превысила $70 за баррель и достигла 2-недельного максимума.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,09 за баррель (-0,1% и +0,8% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $68,27 за баррель (-0,1% и +0,6% во вторник).

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня после того, как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 17:30 по Москве, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.