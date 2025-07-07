Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лето в разгаре, сезон отпусков в России набирает обороты, внутренний туризм требует все больше бензина. Каждый год в это время топливный рынок проходит проверку на прочность - сможет ли он обеспечить сезонное повышение спроса на нефтепродукты, не допустив серьезного роста цен на заправках. При этом каждое лето возникают новые вводные.

Летом 2022-го топливный рынок максимально мобилизовался, чтобы пережить беспрецедентный поток антироссийских санкций без существенных ценовых колебаний. Летом 2023-го, после того как Минфин вдвое срезал демпферные выплаты для нефтяников, цены на нефтепродукты "улетели в космос", вернуть их к нормальным отметкам смогло только жесткое решение правительства - впервые в истории России был введен полный запрет на экспорт топлива. 2024-й запомнился атаками беспилотников на НПЗ и постоянными ремонтами заводов, однако своевременное эмбарго на экспорт нефтепродуктов помогло и тогда избежать острых ценовых проблем.

Наступило лето 2025-го. На фоне "управляемого охлаждения" экономики страны ни в конце весны, ни в самом начале лета не произошло традиционного всплеска потребления топлив. Это создало ощущение уверенной стабильности рынка нефтепродуктов. Вероятно, тогда же созрели ожидания, что потребление бензина будет слабым и далее. Однако в конце июня-начале июля на биржу пришел нормальный сезонный спрос, который не удается удовлетворить текущими объемами продаж.

Биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. Рынок называет этот факт первым признаком назревания проблем в бензиновом сегменте.

Танцы вокруг демпфера

По данным Петербургской биржи, цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года, при этом Аи-92 осталось совсем чуть-чуть подняться в цене, чтобы достичь уровня психологической отсечки, после которой демпфер для нефтяных компаний обнуляется. Возможно, у нефтяников есть немало поводов опасаться, что по итогам августа, когда бензиновый спрос будет на максимуме, или сентября (как в 2023 году) биржевые цены продолжат расти до такой степени, что ВИНК могут остаться без демпферных выплат.

Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. То есть, нефтяники перестанут получать демпфер, если в среднем за месяц цена по бензину (Аи-92) составит 66495 рублей за тонну, по дизтопливу - 68640 руб./т. В настоящее время Аи-92 на бирже стОит (по индексу Европейской части РФ) - 65089 руб./т., Аи-95 - 71042 руб./т.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, когда нефтяники не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь. После этого компании неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и по ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту.

Буквально на днях замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что решение по очередной корректировке топливного демпфера за правительством. По его словам, нефтяники предлагают следующее: повышение диапазона отклонения до 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Предложение Минфина таково: рост до 15% и 25% соответственно. Как компромиссный вариант предлагается двухэтапное повышение - сначала до 15% и 25% на период один-два года, потом до 20% и 30%.

Эти танцы вокруг демпфера добавляют нервозности топливному рынку. Если порог отсечки по демпферу будет повышен, то и потолок допустимого колебания биржевой стоимости топлива вырастет. А это может вызвать новый скачок цен на Петербургской бирже.

Дефицита нет, а проблемы с предложением - есть

Собеседники агентства на топливном рынке в числе причин резкого роста биржевых цен на бензин называют общее, хотя и не критичное, сокращение продаж, а также увеличение покупок нефтяными компаниями топлива на бирже друг у друга. Таким образом, спрос растет, а биржевое предложение за ним не успевает, говорят участники рынка.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петербургской биржи, в июне было реализовано 802 тыс. тонн бензина (снижение к июню 2024 года на 1,4%). Продажи Аи-92 составили 446 тыс. тонн (снижение на 7,3%), Аи-95 - 349 тыс. тонн (рост на 8,2%). Увеличение реализации Аи-95 связано его растущим потреблением, подчеркивают на бирже. При этом, если в июне среднесуточный объем продаж бензина составил 42,2 тыс. тонн (Аи-92 - 23,5 тыс., Аи-95 - 18,4 тыс.), то 1-3 июля среднесуточные продажи снизились до 41,2 тыс. т. (Аи-92 - 22,7 тыс., Аи-95 - 18,2 тыс.).

В целом товар на рынке есть, дефицита нефтепродуктов не наблюдается, но нет и реального понимания того, что происходит со спросом, сетуют собеседники агентства. Они предлагают обратиться к фундаментальным факторам - экономика страны замедлилась, весной это привело к стагнации потребления бензинов. Можно предположить, что рынок ждал замедления потребления бензина и летом, однако в конце июня-начале июля на биржу пришел нормальный сезонный спрос, который, как оказалось, не удовлетворяется текущими продажами.

К тому же продолжаются ремонты НПЗ. Часть из них была перенесена с весны на лето, и значит, в грядущие пиковые отпускные месяцы (июль-август) нефтепродуктов на рынке может и не прибавиться. Осенью же начнутся следующие плановые ремонты заводов. Откуда внутреннему рынку найти дополнительные объемы бензинов? Конечно, с экспортного направления!

Запретный экспорт

Эффективность запрета экспорта доказана предыдущими годами. Правительство научилось очень быстро вводить запрет, посылая четкий сигнал нефтяникам. Сейчас вето на вывоз бензинов из страны распространяется только на непроизводителей, нефтяные компании продолжают зарабатывать на бензинах экспортную выручку. Объемы экспорта топлива не раскрываются, ряд собеседников называют их незначительными, и все же риск потерять экспортный контракт, как и риск остаться без выплат по демпферу, подталкивает нефтекомпании к наращиванию реализации бензинов на бирже.

Источники агентства рассказывают, что нефтяники уже предпринимают меры для разворота бензиновых цен вниз. Одна из компаний еще до начала торгов выставляет партии товара по цене ниже предыдущего дня. Другая реализует весь товар сразу на старте продаж, не растягивая торговлю, чтобы не дать ценам расти. Кроме того, действенным механизмом является аукцион открытия - он позволяет компании продавать весь дневной объем товара по усредненной цене, которая может оказаться ниже максимального уровня спроса.

Однако, это точечные меры, позволяющие временно сбить цены. Без суммарного увеличения объемов реализации стоимость бензинов на бирже продолжит свой рост, сходятся во мнении участники топливного рынка.

А вот относительно полного запрета на экспорт бензинов мнения собеседников аразошлись. Одни считают, что нефтяников вряд ли полностью ограничат в вывозе бензинов. Другие считают, что эта мера уже не столь эффективна, поскольку нефтекомпании к ней адаптировались. Третьи называют запрет на экспорт единственным способом увеличения продаж бензинов на бирже.

Розничные риски

Тем временем представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону. Чтобы вернуться в плюс, заправки вынуждены будут повышать стоимость на стелах.

Уже сейчас Росстат констатирует: потребительские цены на бензин в последние две недели июня выросли на 0,2%, тогда как середине июня рост был на 0,1%, а в начале месяца - на 0,07%. По сравнению с началом года рост цен на АЗС составил 3,25% при общей инфляции в 3,76%.

Дальнейшее ускорение темпов роста розничных цен явно будет под пристальным вниманием регуляторов.

Позиции регуляторов

В официальных комментариях относительно топливного рынка регуляторы последовательны.

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" заявили, что совместно с Минэнерго контролируют ситуацию на внутреннем рынке топлива.

"ФАС и Петербургская биржа 1 июля выявили недобросовестные практики среди шести нефтетрейдеров. К ним были применены меры в виде штрафов, а также приостановлен допуск к биржевым торгам. Ранее ФАС России направила запрос ПАО "Газпром" о причинах снижения реализации топлива на бирже (компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель). Служба получила информацию от компании и сейчас ее анализирует. Также на данный момент в территориальных органах рассматривается пять антимонопольных дел за необоснованное повышение цен на АЗС", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Минэнерго подчеркнули, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой. Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса, заявили в ведомстве.

"В летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен. В целях дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок. Это позволит увеличить предложение на биржевых торгах в июле и августе. Кроме того, нефтяные компании придерживаются политики прозрачного ценообразования, подавая рыночные сигналы о справедливых уровнях цен в начале торговых сессий. Это способствует предотвращению необоснованного роста спроса и минимизирует риски ценовых спекуляций", - говорится в комментарии Минэнерго.

По мнению ведомства, текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками топлива не наблюдается.

"Вопрос о введении полного запрета на экспорт топлив в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данная мера может быть рассмотрена правительством РФ в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка. На текущий момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер", - заявило Минэнерго.

Также регулятор считает, что маржинальность операторов автозаправочных станций остается в комфортной зоне, "что свидетельствует о стабильности топливного рынка и эффективности мер государственного регулирования". "Минэнерго России продолжает мониторить ситуацию и готово оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры", - констатирует ведомство.