Поиск

Рост цен на морковь в России за неделю ускорился до 4,5%

Лидерство по росту цен с начала года морковь делит со свеклой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России морковь за неделю с 1 по 7 июля подорожала на 4,5%, сообщил Росстат.

Рост цен по сравнению с предыдущей неделей ускорился - тогда он составлял 2,5%.

Также продолжают дорожать яблоки - на 1,5% (на предыдущей неделе +1,3%).

Наиболее всего за неделю снизились цены на свеклу - на 3,8% против снижения на 0,7% на предыдущей неделе. Также подешевели капуста на 3,4% (-1,5%), картофель - на 2,6% (-1,5%), огурцы - на 2,4% (рост на 1,2%), бананы - на 1% (-0,7%), помидоры - на 0,9% (-1,3%), лук - на 0,8% (-0,7%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю уменьшились на 0,7%. Неделей ранее снижение составляло 0,1%.

По данным Росстата, лидерство по росту цен с начала года занимают свекла и морковь - в 1,6 раза. Затем следует картофель - в 1,5 раза. Цены на лук выросли на 33,6%, капусту - на 29,6%, яблоки - на 23,9%.

Цены на помидоры были ниже, чем в начале года, на 22,2%, огурцы - на 48,4%, бананы - на 3,2%

В 2024 году фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Сбер предложил обязать операторов связи бесплатно передавать данные в "Антифрод"

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,48 трлн рублей

Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Минпромторг предложил распространить ценовую "вилку" не только на "борщевой набор"

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });