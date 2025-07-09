Рост цен на морковь в России за неделю ускорился до 4,5%

Лидерство по росту цен с начала года морковь делит со свеклой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России морковь за неделю с 1 по 7 июля подорожала на 4,5%, сообщил Росстат.

Рост цен по сравнению с предыдущей неделей ускорился - тогда он составлял 2,5%.

Также продолжают дорожать яблоки - на 1,5% (на предыдущей неделе +1,3%).

Наиболее всего за неделю снизились цены на свеклу - на 3,8% против снижения на 0,7% на предыдущей неделе. Также подешевели капуста на 3,4% (-1,5%), картофель - на 2,6% (-1,5%), огурцы - на 2,4% (рост на 1,2%), бананы - на 1% (-0,7%), помидоры - на 0,9% (-1,3%), лук - на 0,8% (-0,7%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю уменьшились на 0,7%. Неделей ранее снижение составляло 0,1%.

По данным Росстата, лидерство по росту цен с начала года занимают свекла и морковь - в 1,6 раза. Затем следует картофель - в 1,5 раза. Цены на лук выросли на 33,6%, капусту - на 29,6%, яблоки - на 23,9%.

Цены на помидоры были ниже, чем в начале года, на 22,2%, огурцы - на 48,4%, бананы - на 3,2%

В 2024 году фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.