Поиск

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - За неделю с 1 по 7 июля яйца подешевели на 2,3%, сообщил Росстат. Динамика ускорилась - на предыдущей неделе снижение составляло 1,6%.

Цены на курятину за неделю увеличились на 0,03% против снижения на 0,04% на предыдущей неделе.

Цены на свинину выросли на 0,1%, на говядину - на 0,05%, на баранину - на 0,02%. Говядина с начала года стала дороже на 8,4%, свинина - на 5%, баранина - на 0,4%.

Росстат также сообщил, что цены на маргарин и ржаной хлеб выросли на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,3%, вареные колбасы, подсолнечное масло, пшеничную муку пшеничную, водку- на 0,2%, на сосиски, сардельки, мороженую рыбу - на 0,1%.

В то же время цены на рис и овощные консервы для детского питания снизились на 0,5%, пшено - на 0,4%, гречку и вермишель - на 0,3%, печенье - на 0,2%, молоко, сметану, творог, сахар и соль - на 0,1%.

В 2024 году продукты питания в стране подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Сбер предложил обязать операторов связи бесплатно передавать данные в "Антифрод"

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,48 трлн рублей

Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Минпромторг предложил распространить ценовую "вилку" не только на "борщевой набор"

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });