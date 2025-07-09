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Конго предлагает "ЛУКОЙЛу" участие в газовом проекте Marine VI

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Республика Конго предлагает "ЛУКОЙЛу" участие еще в одном газовом проекте - Marine VI, сообщил "Интерфаксу" министр углеводородов страны Бруно-Жан-Ришар Итуа.

"Мы сначала хотим завершить вторую фазу Marine XII - в декабре. Но мы обсуждаем и это (Marine VI - ИФ). И я надеюсь, мы все финализируем", - сказал он.

"В Африке говорят, что когда вы едите, вы не съедаете всю еду за один раз. Вы съедаете ее кусочек за кусочком", - добавил министр.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili. Оператором выступает итальянская Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10% и российский "ЛУКОЙЛ", который в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю за $800 млн.

В феврале 2024 года Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ - поставки газа на первый в стране FLNG Tango обеспечил участок Marine XII. В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития.

Итальянская Eni в ноябре прошлого года на верфях китайской Wison спустила на воду корпус второго в Республике Конго плавучего завода по производству сжиженного природного газа (FLNG) Nguya. Новый FLNG будет иметь мощность сжижения 2,4 млн тонн в год и присоединится к действующему FLNG Tango (мощность 0,6 млн т/г), в результате чего общая производительность СПГ проекта Congo LNG достигнет 3 млн тонн в год к концу 2025 года.

ЛУКОЙЛ Конго
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