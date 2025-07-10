Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения накануне (-2,2%) на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США; поддержку рынку оказывают опубликованные в среду вечером еженедельные данные об уровне инфляции в РФ, которые оказались в рамках ожиданий аналитиков.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2712,92 пункта (+0,61%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+3%), АФК "Система" (+2,4%), МКПАО "ВК" (+2,2%), "Русала" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Норникеля" (+1,6%), "Северстали" (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Татнефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Магнита" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), Сбербанка (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%) и Сбербанка (+0,4%),

Инфляция в РФ за неделю с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, сообщил в среду Росстат. Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%). Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Сенат может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун. "Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщило в среду издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тун высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, а Палата представителей США уйдет на каникулы на неделю раньше.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы. Американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты.

Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку. "Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп. В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,25%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 10 июля.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно позитивная динамика. Так, индексы Гонконга, Китая, Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,1-0,9%, и лишь фондовый индикатор Японии снижается на 0,6%.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики после умеренного повышения накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась всего на 0,04%, до $70,16 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 0,07%, до $68,33 за баррель.