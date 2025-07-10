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Суд признал банкротом бывшего зампредправления Вега-банка Самсонова

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 9 июля, по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского Вега-банка) признал несостоятельным (банкротом) бывшего заместителя председателя правления банка Дениса Самсонова.

Как следует из информации на сайте суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации его имущества.

В свою очередь, в пресс-релизе АСВ отмечается, что требования банка в размере почти 590 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Вега-банка с 9 декабря 2016 года.

"При неудовлетворительном качестве активов КБ "Вега-банк" неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган", - говорилось в сообщении ЦБ.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

1 марта 2017 суд признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

По итогам третьего квартала 2016 года Вега-банк занимал 258-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Агентство по страхованию вкладов ЦБ РФ
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