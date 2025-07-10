Несколько активов "Норебо" перешел под контроль бенефициара холдинга Орлова

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пять компаний, входивших в холдинг "Норебо" Виталия Орлова, перешли под контроль новой структуры Орлова - ООО "Ладога".

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Ладога" было зарегистрировано в Петербурге 27 мая текущего года с уставным капиталом 300 тыс. рублей. Компания принадлежит Орлову: 99,9% он владеет напрямую, еще 0,1% - через принадлежащее ему ООО "УК "Верфь" (Мурманск).

По информации ЕГРЮЛ, "Ладога" стала владеть следующими компаниями в Петербурге: с 29 мая - ООО "Экспедитор", с 30 мая - ООО "Берхафф", с 6 июня - "Нева-стапель" и "Судоремонтный завод "Отрадное", с 20 июня - ООО "Арктик Шиппинг". Уставный капитал компаний и их руководители остались без изменений.

Компании "Экспедитор" и "Арктик Шиппинг" специализируются на перевозках, компания "Берхафф" - производитель оборудования. Остальные компании занимаются судостроением и судоремонтом.

В состав группы "Норебо" входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.