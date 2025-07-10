ЦБ сделает более прозрачным учет непрофильных активов при расчете норматива достаточности капитала банков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует в следующем году изменить правила консолидации при расчете норматива достаточности капитала банковской группы Н20, чтобы кредитные организации более прозрачно отражали на балансе вложения в непрофильный бизнес, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Антон Наберухин.

"Мы хотим изменить правила консолидации банковской группы. Когда мы говорим про нормативы достаточности, мы зачастую говорим про нормативы достаточности банковской группы. Например, в нормативе Н1.0 не нужно соблюдать надбавки к достаточности капитала, но нужно это делать в Н20. Нам не только важно, как чувствует себя банк, но и как вся группа в целом. И сейчас наше пристальное внимание сосредоточено как раз на консолидации", - сказал Наберухин.

Он отметил, что в международной практике обычно консолидируется только узкий круг компаний: лизинговые, факторинговые, иногда страховые - "то есть то, что похоже на банковский бизнес". Все, что не имеет отношения к банковскому бизнесу, консолидировать нельзя.

"В России же есть положение 729-П, которое регламентирует расчет групповых нормативов. В нем также говорится о том, кого мы разрешаем консолидировать, а кого нет. Сейчас мы хотим уточнить этот список. Мы хотели бы, чтобы банки меньше консолидировали нефинансовые компании, потому что такая консолидация - это палка о двух концах. Когда мы считаем классический банковский норматив достаточности капитала, у нас есть только три вида риска: кредитный, рыночный и операционный. Если мы с вами посмотрим e-commerce или таксопарк, там нет кредитного риска, там риски совершенно другого характера, к примеру, маркетинговый риск и риск себестоимости, то есть такие риски, с которыми банк не сталкивается в обычной практике. Получается, что если капитал такой компании присоединится к капиталу банковской группы, то риск, увы, не зайдет, потому что банки не рассчитывают маркетинговый риск при оценке достаточности капитала, нет таких правил", - отметил первый замглавы департамента ЦБ.

Регулятор хочет разделить эти две истории, чтобы в консолидацию не заходили бизнесы, риски по которым банки не учитывают в нормативах. По словам Наберухина, такие активы будут отражаться как инвестиции банка.

"То есть разница будет в чем - в случае консолидации банк как бы забывает про то, что у него есть какие-то вложения, и показывает сразу активы, которые есть на балансе этой компании. Например, если там таксомоторный парк или какое-то программное обеспечение, он сразу покажет это на своем балансе, а если консолидации не будет, он покажет свою инвестицию, например, что он вложил 100 млрд рублей в развитие бизнеса такси. И для банка это может быть хуже, потому что у нас на все вложения в нефинансовый бизнес установлены повышенные коэффициенты риска. Но зато бизнес банковской группы станет понятнее, честнее в плане распределения банковского и небанковского риска и капитала", - пояснил он.

По его словам, это классический подход к отражению непрофильных активов в банковской отчетности.

"К примеру, мне довелось поработать с южноевропейскими банками, которые после кризиса PIIGS накопили значительное число непрофильных активов и скрытых потерь. В какой-то момент появились строительные проекты, здания, земля - непонятно, сколько это стоит, что с этим делать, куда продавать и так далее. Непрозрачность банковских балансов всегда была проблемой и для кредиторов, и для акционеров, и для государства. Мы хотим, чтобы балансы стали понятнее и можно было просто определить, чье это основное средство, банка или таксопарка, приносит ли оно прибыль и сколько стоит", - заявил Наберухин.

Он также уточнил, что нововведения ЦБ не затронут отчетность банков по МСФО, новое правило консолидации будет распространяться только на расчет нормативов. "И соответственно, в расчете нормативов у нас произойдет разделение банковского и небанковского бизнеса", - отметил Наберухин.

По его словам, ожидается, что изменения в положение 729-П вступят в силу в 2026 году.