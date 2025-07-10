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Медь дорожает более чем на 2%, но цена остается ниже недавнего рекорда

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Медь дорожает более чем на 2% на торгах в четверг после подтверждения президентом США Дональдом Трампом планов ввести пошлину в 50% на импорт металла с 1 августа.

Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex торгуются на уровне $5,6 за фунт. Это, однако, ниже максимума в $5,9, зафиксированного ранее на этой неделе не фоне заявления Трампа о возможности введения такой пошлины.

"Думаю, ценовой всплеск, скорее всего останется без продолжения какое-то время, - сказал Reuters Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. - В обозримом будущем ожидается избыточное предложение металла на рынке".

"Кроме того, многое может произойти за следующие три недели", - говорит эксперт.

Производство меди в мире будет расти в ближайшие годы благодаря запуску новых проектов и расширению действующих в условиях рекордных цен, считают эксперты BMI Research. Согласно прогнозу BMI, среднегодовые темпы увеличения добычи меди в 2025-2034 гг. составят 2,9%. К 2034 году производство металла достигнет 30,9 млн тонн по сравнению с 23,8 млн тонн в 2025 году, прогнозирует BMI.

"Мы ожидаем повышения мирового производства меди в 2025 году благодаря восстановлению добычи в Чили и продолжающемуся наращиванию добычи на месторождении Ою-Толгой в Монголии, - говорится в обзоре BMI. - Перу, Россия и Замбия также останутся в числе ключевых производителей".

Comex США BMI Research Дональд Трамп Перу Монголия Чили
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