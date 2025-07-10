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Трамп планирует ввести пошлину на медь в размере 50% с 1 августа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифа в 50% на импорт меди с 1 августа этого года.

"После получения надежной оценки национальной безопасности я объявляю о 50%-процентном тарифе на медь, который вступит в силу 1 августа 2025 года", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он обвинил в упадке медной промышленности США прошлые администрации, заявив, что медь была необходима для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военной техники.

"Америка снова построит доминирующую медную промышленность", - добавил Трамп.

США Дональд Трамп медь пошлины
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