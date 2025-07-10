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"ВТБ Лизинг" сменит гендиректора досрочно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ВТБ Лизинга" решил с 15 июля досрочно прекратить полномочия генерального директора Антона Мусатова по соглашению сторон, говорится в материалах компании. Новым гендиректором назначен Александр Казначеев.

Казначеев ранее работал на различных руководящих должностях в банковской сфере, в том числе зампредом правления Московского кредитного банка.

Мусатов возглавлял "ВТБ Лизинг" с апреля 2023 года, до этого более 10 лет занимал должность генерального директора компании "ВТБ Факторинг".

"ВТБ Лизинг" специализируется на лизинге подвижного состава, легкового и грузового автотранспорта, а также строительной техники. Чистая прибыль компании по МСФО в 2024 году составила 14 млрд рублей, снизившись в 2,7 раза.

ВТБ Лизинг МКБ Александр Казначеев Антон Мусатов
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