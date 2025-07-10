"СПБ биржа" не будет проводить торги 2 августа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Торги российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в субботу 2 августа не будут проводиться в связи с выполнением планового нагрузочного тестирования, сообщила площадка.

В воскресенье 3 августа торги пройдут по стандартному расписанию - с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.