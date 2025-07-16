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Инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02%, годовая замедлилась до 9,34%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

Из данных за 14 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля (оценка уточнена с 9,45% после выхода данных Росстата за июнь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в июле целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3% (после уменьшения на 0,7% в предыдущую неделю), в том числе на свеклу столовую - на 7,2%, картофель - на 5,9%, огурцы - на 5,5%, белокочанную капусту - на 5,3%, репчатый лук - на 2,3%, бананы - на 1,9%, помидоры - на 1,8% и морковь - на 0,5%. Одновременно цены выросли на яблоки - на 1,6%.

За вторую неделю июля куриные яйца подешевели на 1,3%, сливочное масло, сахар-песок и пшено - на 0,3%, куриное мясо и масло подсолнечное - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров подорожали смартфоны, телевизоры и шампуни - на 0,3%, легковые отечественные автомобили и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,2%. Снизились цены на легковые автомобили иностранных марок и доски обрезные - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо - практически не изменились.

В числе услуг подорожало проживание в гостиницах 4-5 "звезд" - на 0,7%, и путевки в санатории - на 0,1%, одновременно снизилась средняя стоимость проживания в хостелах - на 1,2%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку до 20% с 21%, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорилось в июньском заявлении банка.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, заявлял на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Во вторник ЦБ опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", подготовленный департаментом исследований и прогнозирования банка, указав, что текущие месячные темпы роста потребительских цен в РФ в июне сложились в пересчете на год вблизи таргета ЦБ. Закрепление текущих месячных темпов роста цен вблизи 4% в пересчете на год "требует дополнительных подтверждений, особенно учитывая сохраняющееся отставание увеличения производительности труда от роста заработных плат", отмечают аналитики банка.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Как сообщалось в середине июня в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).

инфляция Росстат
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