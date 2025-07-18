Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ демонстрирует понижательную траекторию, вместе с тем прогноз Минэкономразвития РФ на 2025 год пока остается на уровне 7,6% с возможным снижением до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики показателя, говорится в сообщении правительства по итогам совещания по текущей экономической ситуации под председательством вице-премьера Александра Новака.

На совещании было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции: в мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году.

"Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - повторили в пресс-релизе кабмина ожидания, впервые приведенные по итогам аналогичного совещания Новака в середине июня.

По итогам совещания вице-премьер поручил ведомствам "продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство".

Минэкономразвития в конце апреля пересмотрело свой прогноз по инфляции в 2025 году, повысив его до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии (на 2026 год оставило прежним - 4,0%). В июне в рамках ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Согласно опубликованным в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%. Годовая инфляция в РФ на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля.

В следующую пятницу состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен уровень ключевой ставки.

На заседании 6 июня центробанк снизил ключевую ставку до 20% с 21%, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла тогда, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, заявлял на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

В этот вторник ЦБ опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", подготовленный департаментом исследований и прогнозирования банка, указав, что текущие месячные темпы роста потребительских цен в РФ в июне сложились в пересчете на год вблизи таргета ЦБ. Закрепление текущих месячных темпов роста цен вблизи 4% в пересчете на год "требует дополнительных подтверждений, особенно учитывая сохраняющееся отставание увеличения производительности труда от роста заработных плат", отмечают аналитики банка.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).