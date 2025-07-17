Сбер предложил регулировать токены в рамках ЭПР как банковские счета

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает рассматривать токены клиентов как часть банковских счетов и регулировать их общими правилами банковского обслуживания в части управления, распоряжения и защиты прав владельцев, свои предложения банк направил Банку России, сообщил в Совете Федерации директор дивизиона альтернативных платежных методов Сбера Анатолий Пронин.

ЦБ в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. ЦБ в письме также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР.

"Мы предлагаем ввести регулирование, схожее с банковскими счетами, когда мы принимаем токены от конкретного клиента и взамен передаем ему обязательства по совершению операции от его имени в его интересах. Также мы на себя берем гарантии сохранности токена, в случае какого-то взлома или их утери по иным причинам мы готовы их будем компенсировать. Также мы готовы ставить их, естественно на бухгалтерский, казначейский учет и на учет рисков", - сказал Пронин.

Согласно предложениям банка, кредитные организации будут отвечать за имплементацию "антиотмывочных" мер, смогут проверять статус "особо квалифицированных инвесторов", а также проводить аутентификацию получателей криптовалюты.

"В части ограниченного оборота мы понимаем те требования Банка России и регуляторов по ограничению оборота криптовалют на территории Российской Федерации. В этой связи мы предлагаем проводить аутентификацию клиентов банка, которые используют криптовалюту, через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется для входа, например, на "Госуслуги" - ИФ), проверять его статус особо квалифицированного инвестора либо иной любой правовой статус, который сочтет Банк России возможным. Готовы сами квалировать, как это сейчас сделано в рамках обычных квалифицированных инвесторов", - сказал Пронин.

"Для ограничения оборота мы готовы проводить систему удаленной аутентификации получателей криптовалют, у нас уже такие программные комплексы имеются (...), а также проверять получателей по санкционным спискам правительства Российской Федерации", - добавил он.

Банк также будет иметь собственную аналитику по тем клиентам, которым будет оказывать кастодиальные услуги, и готов по требованию в полном объеме предоставлять информацию о движении криптоактивов клиента в Росфинмониторинг.

"Поскольку мы будем являться кастоди (от custodian - ИФ), мы будем иметь собственную ончейн-аналитику. То есть мы будем соотносить того или иного клиента с тем или иным криптокошельком. Конечно же, криптокошельки будут храниться в контуре банка. Также у нас будет своя система high-risk кошельков и скоринга клиентов при проведении транзакций внутри нашего кастоди", - сказал директор дивизиона альтернативных платежных методов Сбера.

По его словам, банк хочет применять применять трехуровневую модель оценки рисков, похожую на используемую в Республике Беларусь. Она предполагает, что банк будет осуществлять мониторинг и выявление транзакций, подлежащих обязательному контролю, и оповещать о них регуляторов. Также банк готов выявлять операции, обладающие признаками необычных операций, и построить собственную риск-модель.

"Во-вторых, мы готовы принять меры превентивного характера, направленные на недопущение вовлечения клиентов в осуществление операций, связанных с ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма - ИФ). В частности, мы считаем, что нужно уделять особое внимание трансграничным сделкам, где получателем является лицо, зарегистрированное или имеющее местонахождение в государстве повышенного риска, так называемой "недружественной стране", - сказал Пронин.

"В-третьих, мы готовы считать меры по регулятивной проверке наличия клиента в перечне экстремистов и террористов. По требованию Росфинмониторинга готовы предоставлять данные о клиентах, которым оказываем услуги кастоди в полном объеме, а также движение его криптоактивов как ончейн, так и офчейн", - добавил он.

По его словам, банк также готов запрашивать у клиентов подтверждающие документы по трансграничным операциям, в целях соблюдения законодательства валютного регулирования и валютного контроля, когда криптовалюта используется как транзакционный инструмент.