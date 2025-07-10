Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В июне наблюдался рост вложений во фьючерс с привязкой к стоимости биткойна, торги которым были запущены на "Московской бирже" в начале месяца, но объемы вложений пока минимальные, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме длинной позиции равна 97%. Большая часть инвесторов (2,8 тысячи) имеет позицию до 500 тысяч рублей.

Значительная часть объема вложенных средств приходится на частных инвесторов с большим капиталом, чей портфель превышает 100 млн рублей. Выражена также доля вложений крупных игроков в диапазоне от 10 млн до 50 млн рублей. Но общее количество этих двух типов инвесторов невелико, отмечает ЦБ.

Короткую позицию преимущественно занимают юридические лица-нерезиденты, говорится в обзоре ЦБ.

Доходность биткойна в июне снизилась до 2,3% с 7% в мае, доходность с начала года - отрицательная и составляет минус 10,9%, по данным ЦБ.

Биткойн за последние 12 месяцев показал доходность на уровне 63,9%, а с 2022 года - 142,3%.

Банк России в конце мая опубликовал письмо, которое разрешает финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам ПФИ, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости ETF на криптовалюты.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. ЦБ в письме также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.