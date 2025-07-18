Минфин внес в кабмин проект постановления об отсрочках по НДПИ для угольщиков

Список компаний составит Минэнерго

Архивное фото Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство проект постановления о мерах поддержки угольной отрасли, предполагающих отсрочки до 30 ноября 2025 года по уплате НДПИ и отдельных страховых взносов. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

Кроме того, до 30 ноября 2025 года компаниям будет предоставлена отсрочка по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга, говорится в сообщении ведомства.

Предлагаемая мера позволит угольным компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период. Предварительная оценка финансовой поддержки может составить порядка 63 млрд руб., сообщили в Минфине, подчеркнув, что о конкретных суммах можно будет говорить после утверждения списка компаний, соответствующих критериям получения поддержки.

Список таких компаний, заявивших о потребности в получении отсрочки, должно будет составить и направить в налоговый орган Минэнерго в течение десяти дней после вступления предлагаемого постановления в силу.

Перечисленные меры относятся к широкой поддержке компаний угольной отрасли, которой может воспользоваться каждая компания. Дополнительные индивидуальные меры рассматриваются на подкомиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

По данным Минфина, отдельные компании уже получили индивидуальные решения подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено семь компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств.

На сегодня подтверждена необходимость рассмотрения пяти угольных компаний, в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний, говорится в сообщении Минфина.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов, отсрочки по НДПИ и страховым взносам. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-апреле 2025 г. составил 128,6 млрд руб. против прибыли 14,3 млрд руб. годом ранее. По итогам 2025 г. показатель может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго.