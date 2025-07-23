Минфин пообещал господдержку угольным компаниям "Северный Кузбасс" и "Сила Сибири"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей вынесла решение о поддержке угольных компаний "Северный Кузбасс" и "Сила Сибири" (обе - Кемеровская область), сообщает сайт федерального Минфина.

Для этих компаний одобрены меры по реструктуризации задолженности перед кредиторами и предоставлению отсрочки налоговых платежей и страховых взносов.

"Дополнительно компании "Сила Сибири" будет предоставлена логистическая субсидия за счет средств федерального бюджета после окончания формирования механизма ее предоставления. Указанное позволит компании исключить образовавшиеся кассовые разрывы", - сообщил Минфин.

В середине июля Минфин внес в правительство проект постановления о мерах поддержки угольной отрасли, предполагающих отсрочки до 30 ноября 2025 года по уплате НДПИ и отдельных страховых взносов. Кроме того, до этого срока компаниям будет предоставлена отсрочка по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня текущего года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга.

Предлагаемая мера позволит угольным компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период. Предварительная оценка финансовой поддержки может составить порядка 63 млрд рублей, сообщили тогда в Минфине, подчеркнув, что о конкретных суммах можно будет говорить после утверждения списка компаний, соответствующих критериям получения поддержки.

Перечисленные меры относятся к широкой поддержке предприятий угольной отрасли, которой может воспользоваться каждая компания. Дополнительные индивидуальные меры рассматриваются на подкомиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов, отсрочки по НДПИ и страховым взносам. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

"Северный Кузбасс" добывает уголь марки "К" (коксующийся). В состав компании входят шахты "Березовская" и "Первомайская", углеобогатительная фабрика "Северная" (составная часть шахты "Березовская"), а также вспомогательные предприятия. В 2024 году "Северный Кузбасс" получил 572 тысячи рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,6 млрд рублей чистого убытка в 2023 году, выручка сократилась на 2% и составила 7,3 млрд рублей.

В отношении "Северного Кузбасса" в октябре 2024 года возбуждено дело о банкротстве, однако до настоящего времени не введено какой-либо процедуры. Согласно материалам судебной картотеки, в деле о банкротстве угольной компании сейчас более 40 заявителей.

УК "Сила Сибири" добывает уголь энергетической марки "Г". В 2024 году УК "Сила Сибири" получила 1,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ (в 2023 году - более 2 млрд рублей убытка) и 7,3 млрд рублей выручки (свыше 9 млрд рублей).