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ЕС запускает механизм наложения санкций на портфельные компании РФПИ и провайдеров финуслуг для фонда

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета в отношении РФ запускает инструмент, призванный усилить ограничения в отношении деятельности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Вводится запрет на осуществление любых сделок с РФПИ, его суб-фондами и компаниями, также Евросовет создает инструмент для распространения этого запрета на отдельные компании, в которые РФПИ инвестировал, и на лиц, оказывающих инвестиционные и финансовые услуги самому РФПИ", - заявил Европейский совет в пятницу.

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Выбирать компании, подпадающие под этот вид санкций, будет сам Евросовет. На данный момент ограничения уже действуют в отношении четырех портфельных компаний РФПИ, отмечено в сообщении.

Новые меры призваны еще сильнее ограничить доступ России к мировым финансовым рынкам и иностранной валюте, заявил Евросовет.

Первые ограничения в отношении РФПИ Евросоюз ввел еще в марте 2022 г. Тогда в рамках очередного пакета антироссийских санкций ЕС запретил соинвестирование с РФПИ. Отдельно оговаривалось, что компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут приемлемыми, инвестиции с РФПИ, если обязательства вытекают из договоров, заключенных до 2 марта 2022 года.

"Введенные сегодня ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, опубликовавший комментарий в своем телеграм-канале.

"РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках", - написал Дмитриев, призвав к диалогу "вместо раскручивания санкционной спирали".


ЕС РФПИ РФ
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