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BitRiver, "Лабадванс", VizorLabs и оператор проекта "Атом" подпали под запрет ЕС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз раскрыл названия четырех компаний, подпавших под запрет на транзакции вместе с Российским фондом прямых инвестиций в рамках нового ограничительного механизма, который стал частью 18-го пакета санкций против РФ.

В пятницу ЕС объявил о введении запрета на осуществление любых сделок с РФПИ, его суб-фондами и "дочками", а также о создании инструмента для распространения этого запрета на отдельные компании, в которые РФПИ инвестировал, и на лиц, оказывающих инвестиционные и финансовые услуги самому РФПИ. Выбирать компании, подпадающие под этот вид санкций, будет Европейский совет.

В миреНовый пакет антироссийских санкций опубликован в официальном журнале ЕСЧитать подробнее

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, размещенной в ночь на субботу, первыми в рамках функционирования этого инструмента под действие запрета на сделки подпали АО "Кама" (занимается проектом создания электромобиля "Атом"), ООО "ВизорЛабс" (российский разработчик промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики VizorLabs), ООО "БитРивер" (оператор дата-центров для энергоемких вычислений) и ООО "Лабадванс" (резидент "Сколково", разработчик лабораторного комплекса для прогнозирования эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи на основе микрофлюидных исследований).

Партнерство со всеми перечисленными компаниями РФПИ анонсировал в прошлом году, а с тремя из них - в рамках одного мероприятия (Делового форума БРИКС, прошедшего в Москве в октябре).

РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках, заявил в пятницу глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя санкции ЕС.

Первые ограничения в отношении РФПИ Евросоюз ввел еще в марте 2022 г. Тогда в рамках очередного пакета антироссийских санкций ЕС запретил соинвестирование с РФПИ. Отдельно оговаривалось, что компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут приемлемыми, инвестиции с РФПИ, если обязательства вытекают из договоров, заключенных до 2 марта 2022 года.

Евросоюз Россия санкции РФПИ
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