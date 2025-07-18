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Глава Porsche предложил обсудить новый раунд сокращения расходов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Porsche Оливер Блюме инициировал переговоры о новом раунде мер по сокращению расходов, необходимых автопроизводителю, чтобы справиться с последствиями проблем на китайском рынке, а также новых торговых пошлин. Письмо Блюме руководству Porsche цитирует Reuters.

"Во втором полугодии 2025 года представители компании и сотрудников обсудят второй пакет структурных мер, направленный на обеспечение эффективности операций в долгосрочной перспективе", - говорится в послании.

"Бизнес-модель, которая хорошо служила нам на протяжении многих десятилетий, больше не работает в ее нынешнем виде", - считает Блюме.

В феврале 2025 года компания сообщила, что планирует сократить штат сотрудников на 1,9 тысячи человек к концу десятилетия в связи с ослаблением спроса на электромобили, а также "сложными геополитическими и экономическими условиями".

Тогда Porsche заявила, что будет сокращать штат двух германских предприятий за счет предоставления сотрудникам компенсационных пакетов и стимулирования раннего выхода на пенсию. Кроме того, компания намерена ограничивать наём нового персонала. Целью Porsche является сокращение числа сотрудников предприятий в Цуффенхаузене и Вайсахе на 15% к 2029 году.

С начала 2025 года цена "префов" Porsche стоимость снизилась почти на 29%.

Porsche Оливер Блюме Германия
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