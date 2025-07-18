СД Альфа-банка рекомендовал направить на дивиденды 28 млрд руб. из прибыли прошлых лет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 28,06 млрд рублей, говорится в материалах банка.

На одну обыкновенную акцию рекомендуется выплатить 470,92 руб.

Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 5 августа в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 августа.

Альфа-банк в последний раз выплачивал дивиденды в конце 2021 года, тогда на эти цели было направлено 8 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Ранее, в 2020 году, банк направил на дивиденды 9 млрд руб.

Чистая прибыль Альфа-банка в 2024 году по МСФО увеличилась в 1,6 раза - до 209,9 млрд рублей со 127,3 млрд рублей в 2023 году. По итогам 2022 года банк получил 117 млрд руб. чистого убытка по РСБУ.

На момент последнего раскрытия информации о собственниках Альфа-банка финальным звеном в цепочке владения был "АБ Холдинг", принадлежащий ABH Financial Ltd, бенефициарами которой являлись Андрей Косогов, Петр Авен, Михаил Фридман. В марте 2024 года "АБ Холдинг" был включен правительством в перечень экономически значимых организаций, и теперь Альфа-банк, как "дочка" ЭЗО, не раскрывает бенефициаров согласно президентскому указу, говорится в его отчетности.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2025 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".