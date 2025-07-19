Евросоюз добавил в санкционные списки индийскую Nayara Energy Limited

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 18-го санкционного пакета против России ввел ограничительные меры в отношении базирующейся в Индии Nayara Energy Limited.

Эта компания фигурирует в санкционном списке, опубликованном в ночь на субботу в официальном журнале ЕС.

В пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что утвержденный ЕС 18-й пакет санкций против России предусматривает меры в отношении НПЗ "Роснефти" в Индии.

"Мы распространяем меры (...) на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии", - написала она в соцсети X. При этом название компании она не привела.

Nayara Energy Limited, ранее называвшаяся Essar Oil Limited, была приобретена "Роснефтью" совместно с Trafigura и UCP в 2017 году у Essar Energy Holdings. Trafigura в январе 2023 года сообщила, что продала свой пакет в 24,5% в этом индийском активе компании Hara Capital Sarl (100%-я дочерняя компания Mareterra Group Holding, ранее Genera Group Holding SpA). "Роснефть" принадлежит 49,13% в индийском активе, в состав которого входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5%, глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций).