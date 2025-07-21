Основная сессия открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в понедельник продолжил подъем на фоне улучшения внешней конъюнктуры, ожиданий снижения ключевой ставки Банка России 25 июля и реинвестирования поступающих дивидендов; новые антироссийские санкции ЕС инвесторы предпочли проигнорировать.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 1,2%, лидируют в росте акции ВТБ (+3,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2817,69 пункта, индекс РТС вырос на 1,2% до 1133,47 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 июля, составляет 78,3129 рубля (+12,73 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), ОК "Русал" (+2,3%), "АЛРОСА" (+2%), "ММК" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "ВК" (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Т-Технологии" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,1%).

Инфляционные ожидания населения России в июле остались на уровне 13% после снижения на 0,4 процентного пункта в июне, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России. Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае. Опрос при этом проводился с 2 по 11 июля - то есть на фоне индексации регулируемых тарифов и разового скачка недельного показателя инфляции до 0,79% с 0,07%.

18-й пакет санкций Евросоюза против России, одобренный Советом ЕС 18 июля, на выходных был опубликован в официальном журнале ЕС. Вступление санкций в силу в каждом разделе документа предусмотрено в день публикации или на следующий день.

Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают дополнительно 22 российских банка, 23 компаний, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочками".

ЕС опубликовал в "Официальном журнале" список из 22 банков, подпавших под ограничения в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. В список системно значимых кредитных организаций из них входит только один - Т-Банк. Еще один входит в топ-10 по активам - банк "ДОМ.РФ".

Также в санкционный список включены банк "Санкт-Петербург" (БСПБ), Яндекс банк, Озон банк, банк "Зенит", МСП банк, Локо-банк, банк "Центрокредит", Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Генбанк, Меткомбанк, Татсоцбанк, Экспобанк, Ланта банк, Трансстройбанк, банк "РостФинанс", "Банк 131", банк "Финам" (он в своем заявлении в связи с попаданием в список подчеркнул, что одноименный брокер в санкционный перечень не включен).

В Кремле согласны, что переговорному процессу по урегулированию на Украине необходимо "добавить динамики", заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тогда прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека таким образом, чтобы в нем было больше динамики.

В воскресенье Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом со временем обязательно состоится, возможно, она будет необходима для фиксации будущих договоренностей, но пока время еще не настало.

"Она возможна, и со временем она обязательно случится, она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало", - сказал Песков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" ВГТРК Павлу Зарубину.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на фондовом рынке России улучшились на прошлой неделе и пока сохраняются. Ключевым событием наступившей недели станет заседание Банка России, в преддверии которого на рынке сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки на 100-200 б.п. Рынок облигаций уже в значительной мере дисконтирует такой сценарий, и потенциал роста котировок ОФЗ может оказаться ограниченным в краткосрочной перспективе.

Дальнейшее снижение ключевой ставки может оказать поддержку более выраженному восстановлению на рынке акций, в направлении 2880 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит 200-дневная скользящая средняя, полагают эксперты.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настрой рынка остается позитивным, игроки закладываются на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу сразу на 2 п.п. Все фундаментальные основания для такого решения у ЦБ есть, считает эксперт.

В пятницу Банк России в обзоре "О развитии банковского сектора" сообщил, что совокупная прибыль банков за I полугодие не изменилась. Это очень сильный результат, дающий надежды на то, что и за год в целом банки заработают примерно столько, сколько и в рекордном 2024 году. В любом случае банки обещают остаться самым эффективным сектором экономики в текущем году. Поэтому рекомендуется держать в портфелях акции банков и докупать их на просадках, считает Антонов.

При негативном сценарии рынок акций после резкой просадки заляжет в боковик в районе 2800-2850 пунктов по индексу МосБиржи. Если же ставка ЦБ будет снижена на 2 п.п., есть большая вероятность похода индекса МосБиржи к 3000 пунктам, полагает представитель компании "Алор брокер".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что во второй половине торгов в понедельник возможна активизация продаж.

Поддержку российским акциям утром в понедельник оказывают ожидания третьего раунда переговоров по Украине, который может состояться на этой неделе. Также инвесторы закладывают в котировки ожидания по пятничному заседанию Центробанка, где регулятор может снизить ставку на 200 б.п. Однако во второй половине дня возможен переход рынка к снижению, так как участники торгов в отсутствии уверенности преодоления индексом МосБиржи ближайшего сопротивления 2880 пунктов могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям. В результате есть риски компенсации утреннего роста и перехода рынка к снижению. Целевым диапазоном в понедельник выступает коридор 2770-2840 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу просели индексы акций Dow Jones (-0,3%) и S&P 500 (-0,01%), подрос Nasdaq (+0,05%). Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также сообщения относительно хода переговоров США с их торговыми партнерами, учитывая объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом планы введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Financial Times сообщила, что Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с Евросоюзом, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне на завершившейся неделе, сообщили источники FT.

В центре внимания инвесторов остается ситуация вокруг Федеральной резервной системы. Президент США постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года, и в СМИ циркулируют слухи о том, что он планирует уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в среду, опроверг эти планы, но не стал исключать такой возможности. При этом Белый дом открыл новый фронт критики в адрес Пауэлла, обвинив его в "бесхозяйственности" в связи с высокими расходами на ремонт здания ФРС.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июле повысился до 61,8 пункта с 60,7 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса за текущий месяц является максимальным с февраля.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японские биржи закрыты в связи с праздником - Днем моря, австралийский индекс ASX Australia снизился на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо "минусуют". К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $69,13 за баррель (-0,4% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,04% до $67,28 за баррель (-0,3% в пятницу). На прошлой неделе Brent и WTI подешевели на 1,5%.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее американским президентом Трампом планом введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Страны ЕС на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено, передает Bloomberg.

18-й пакет санкций ЕС против России снижает установленный G7 потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также вводит ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из России. Пакет мер такж предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.