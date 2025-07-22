Поиск

Индекс МосБиржи превысил 2825 пунктов вопреки дешевеющей нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после локальной коррекции во вторник попытался продолжить рост на ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России 25 июля и переговоров по Украине, однако "бычий" настрой игроков сдерживался подешевевшей нефтью (фьючерс на Brent опустился к $68,5 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил основные торги выше 2825 пунктов, лучше рынка выглядели акции "Совкомфлота" (+3,8%), МКБ (+3,2%), "Норникеля" (+2,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2825,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1139,9 пункта; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 июля, составил 78,0882 рубля (-23,92 копейки).

Новость дополняется

Brent РТС США Мосбиржа WTI Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

"Газпром" доразмещает долларовые бонды с расчетами в рублях на сумму $250 млн

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });