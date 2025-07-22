Индекс МосБиржи превысил 2825 пунктов вопреки дешевеющей нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после локальной коррекции во вторник попытался продолжить рост на ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России 25 июля и переговоров по Украине, однако "бычий" настрой игроков сдерживался подешевевшей нефтью (фьючерс на Brent опустился к $68,5 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил основные торги выше 2825 пунктов, лучше рынка выглядели акции "Совкомфлота" (+3,8%), МКБ (+3,2%), "Норникеля" (+2,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2825,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1139,9 пункта; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 июля, составил 78,0882 рубля (-23,92 копейки).

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