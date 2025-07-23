Телеком-оператор AT&T увеличил квартальную чистую прибыль на 23%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 23%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $4,861 млрд, или 62 цента в расчете на акцию, против $3,949 млрд, или 49 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 54 центов с 51 цента на акцию.

Выручка выросла на 3,5% и достигла $30,8 млрд. При этом расходы повысились на 1,3% - до $24,3 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 53 центов на бумагу при выручке в $30,5 млрд.

Доходы компании в сегменте беспроводной связи повысились на 3,5% - до $16,9 млрд (при прогнозе в $16,8 млрд). Выручка в сфере проводной связи для бизнеса сократилась на 9,3% (до $4,313 млрд), для потребителей - выросла на 5,8% (до $3,541 млрд).

Количество абонентов AT&T с постоплатой выросло на 401 тысячу (ожидалось 295,7 тысячи).

Свободный денежный поток компании в минувшем квартале составил $4,4 млрд против $4 млрд годом ранее. Этот показатель имеет ключевое значение для инвесторов AT&T, учитывая значительные дивиденды, которые выплачивает оператор.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2025 году ее скорректированная прибыль будет находиться в диапазоне $1,97-2,07 на акцию (против $2,26 в прошлом году). Компания также ожидает, что ее выручка вырастет на несколько процентов, в том числе в сегменте беспроводной связи - на 3% или более.

AT&T в текущем году прогнозирует капиталовложения в районе $22-22,5 млрд. Компания намерена в 2025 году выкупить свои акции на $4 млрд, при этом объем buyback к настоящему времени составляет около $1,3 млрд.

Несмотря на в целом положительную отчетность, котировки бумаг AT&T снижаются на 3,9% на предварительных торгах в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась менее чем на 1% (до $197 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,4%.