Поиск

Запасы нефти в США сократились за неделю на 3,17 млн баррелей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей - до 419 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 18 июля, сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Brent подорожала до $68,91 за баррель

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6802 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });