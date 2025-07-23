Запасы нефти в США сократились за неделю на 3,17 млн баррелей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей - до 419 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 18 июля, сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.