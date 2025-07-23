Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии снизился на 2,1%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июне 2025 года снизился на 2,1% (до 326 тыс. шт.), грузовиков - упал на 23,9% (до 68,8 тыс. шт.), сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За июнь в стране было выпущено 45 тыс. легковых (-28,2% г/г и +28,4% м/м) и 10,3 тыс. грузовых машин (-40,3% и +15,6% соответственно).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в I полугодии было произведено почти 4,7 тыс. шт. (-37,4%), в июне - 858 шт. (-25,7% г/г и +19,5% м/м).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автомобилей за 6 месяцев снизился на 3,5%, до 106 тыс. шт. В прошлом месяце их производство составило 16,9 тыс. шт. - на 15% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 5,6% больше мая текущего года.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за полугодие упал на 43,2%, до 12,1 тыс. шт. Объем их производства в июне составил 1,7 тыс. шт. (-54,7% г/г и +13,7% м/м).

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, за I полугодие в РФ было реализовано 526,7 тыс. легковых автомобилей (-26%), 48,8 тыс. легких коммерческих машин (-19%), 27 тыс. грузовиков (-54%) и 4,9 тыс. автобусов (-54%).