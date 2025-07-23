Поиск

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии снизился на 2,1%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июне 2025 года снизился на 2,1% (до 326 тыс. шт.), грузовиков - упал на 23,9% (до 68,8 тыс. шт.), сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За июнь в стране было выпущено 45 тыс. легковых (-28,2% г/г и +28,4% м/м) и 10,3 тыс. грузовых машин (-40,3% и +15,6% соответственно).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в I полугодии было произведено почти 4,7 тыс. шт. (-37,4%), в июне - 858 шт. (-25,7% г/г и +19,5% м/м).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автомобилей за 6 месяцев снизился на 3,5%, до 106 тыс. шт. В прошлом месяце их производство составило 16,9 тыс. шт. - на 15% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 5,6% больше мая текущего года.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за полугодие упал на 43,2%, до 12,1 тыс. шт. Объем их производства в июне составил 1,7 тыс. шт. (-54,7% г/г и +13,7% м/м).

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, за I полугодие в РФ было реализовано 526,7 тыс. легковых автомобилей (-26%), 48,8 тыс. легких коммерческих машин (-19%), 27 тыс. грузовиков (-54%) и 4,9 тыс. автобусов (-54%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Brent подорожала до $68,91 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6803 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });