Росстат оценил добычу газа в июне в 46,2 млрд куб. м

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в июне 2025 года (46,2 млрд куб. м) оказалась меньше прошлогоднего уровня (46,865 млрд куб. м) на символический 1%, сообщает Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 38,4 млрд куб. м (-0,1% к июню 2024 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 7,8 млрд куб. м (-7%).

Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был негативным. По данным "Системного оператора ЕЭС", в июне 2025 года средняя температура воздуха по России была примерно на уровне климатической нормы и на полтора градуса прохладнее, чем годом ранее.

Выработка тепловых электростанций в июне снизилась на 4,4%, при этом и производство гидроэлектростанций понизилось на 11,1%. Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в июне сократился на 1%.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.