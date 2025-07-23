Поиск

Росстат сообщил, что производство СПГ в РФ в июне снизилось на 7,3%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в июне 2025 года составило 2,3 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 16,3 млн тонн, что на 5,1% ниже прошлогоднего показателя.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Brent подорожала до $68,91 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6803 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });