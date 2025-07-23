Росстат сообщил, что производство СПГ в РФ в июне снизилось на 7,3%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в июне 2025 года составило 2,3 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 16,3 млн тонн, что на 5,1% ниже прошлогоднего показателя.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.