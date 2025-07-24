"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для префов "Лензолота" из-за их подорожания

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что проводит дискретный аукцион для привилегированных акций ПАО "Лензолото" в период с 12:50 до 13:20 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость привилегированных акций ПАО "Лензолото" составила 795 рублей за штуку (+21,4% к закрытию основных торгов 23 июля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 12:50 составил 43,6 млн рублей.

С 10:45 до 11:15 "Московская биржа" уже проводила дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Лензолото" в связи с ростом их цены более чем на 20%.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", малоликвидные акции ПАО "Лензолото" с 9 июля демонстрировали заметное падение на новостях о планах ликвидации компании. Однако, начиная с 21 июля, в динамике ценных бумаг компании наметился отскок, в результате которого была компенсирована лишь часть предыдущего сильного падения.

ПАО "Лензолото" 13 августа проведет внеочередное собрание акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 21 июля. На повестку дня вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Акции "Лензолота" - и обыкновенные, и привилегированные - торгуются на "Мосбирже". По последним данным на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу".

В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.