Индекс МосБиржи опустился ниже 2810 пунктов в рамках коррекции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после прошедшего накануне в Стамбуле третьего раунда переговоров делегаций России и Украины, которые не принесли прорыва в украинском урегулировании.

Факторами поддержки рынка выступили свежая статистика Росстата по недельной инфляции, укрепившая ожидания снижения ключевой ставки Банком России 25 июля, а также подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2810 пунктов, лидировали в снижении акции МКБ (-3,5%), "ММК" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2807,69 пункта, индекс РТС снизился на 1,7% до 1121,55 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 июля, составил 78,8623 рубля (+41,46 копейки).

EBITDA группы "ММК" (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") во II квартале 2025 года составила 22,027 млрд рублей по сравнению с 19,758 млрд рублей по итогам I квартала, говорится в сообщении компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял также 22 млрд рублей.

Выручка компании по МСФО сократилась на 2% к предыдущему кварталу, до 155,06 млрд рублей. Консенсус-прогноз - 158 млрд рублей. Свободный денежный поток ММК во втором квартале составил отрицательные 4,3 млрд рублей, в основном в связи с увеличением капзатрат и выплат по налогу на прибыль. Средний прогноз аналитиков составлял минус 1,6 млрд рублей.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-2,3%), "Газпрома" (-1,9%), АФК "Система" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), "Татнефти" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "НЛМК" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,1% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ВК" (-0,3%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,1%).

Росстата сообщил о снижении потребительских цен в России с 15 по 21 июля на 0,05% после роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), на 0,07% с 24 по 30 июня.

Недельная дефляция зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года (с 27 августа по 2 сентября снижение цен тогда составило 0,02%), и несмотря на ее сезонность, может добавить аргументов сторонникам резкого - более чем на 200 базисных пунктов - уменьшения ключевой ставки ЦБ 25 июля. Большинство аналитиков в начале недели прогнозировало снижение ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 б.п. - до 18%. При этом некоторые эксперты допускают и шаг снижения в 300 б.п., ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромных 100 б.п.

С начала месяца рост цен к 21 июля составил 0,76%, с начала года - 4,56%. Из данных за 21 день июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны, заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, Россия также предложила Украине создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным; рассмотреть вопрос о возможности объявления на линии боевого соприкосновения коротких перемирий для работы санитарных команд.

Мединский выразил надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. "Мы надеемся, что будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл. "Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.

Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил Мединский, добавив, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в четверг проигнорировал ослабление рубля и снизился. Сокращение недельной инфляции также не особо повысило оптимизм на рынке акций. Вероятно, инвесторы разочарованы итогами третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся днем ранее. На заседании ЦБ в пятницу ожидается снижение ключевой ставки до 18% годовых.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи скорректировался вниз, но остался выше рубежа 2800 пунктов. При этом рыночная конъюнктура благоволила покупателям - рубль резко просел, нефть торговалась "в плюсе".

Рынок отреагировал ожидаемо сдержанно по факту завершения третьего раунда стамбульских переговоров России и Украины, где речь в основном касалась гуманитарных вопросов. Инвесторов, безусловно, обнадеживает продолжение диалога, но сильным драйвером могут быть только мирные договоренности, а в этом направлении стороны только подбирают точки соприкосновения. Еще одна вероятная причина спада - техническая коррекция после нескольких сессий роста, полагает эксперт.

В Китае биржевые индексы выросли в ожидании торговых переговоров с США, которые пройдут 27-30 июля в Швеции. ЕЦБ ожидаемо сохранил основные процентные ставки без изменений. Предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны вышли лучше прогнозов, в США производственный показатель, согласно первой оценке, неожиданно свалился в зону снижения (меньше 50 пунктов). Основной фокус внимания российского рынка сосредоточен на пятничном заседании ЦБ. Годовой показатель инфляции в России ушел ниже 9,2%, а недельная впервые с сентября 2024 года стала отрицательной (-0,05%). Вероятность снижения ключевой ставки на 200 б.п., до 18%, повысилась. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 июля - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что дефляция дает надежды на снижение ставки ЦБ сразу на 2 п.п.

В целом ничего удивительного в дефляции нет: летом в России традиционно инфляция уходит в отрицательную область, во многом из-за появления нового урожая и сезона отпусков, когда население не столь активно приобретает товары. Тем не менее, метрики Росстата повышают вероятность снижения ключевой ставки на 2 п.п., полагает эксперт.

При этом рынок акций пока не отреагировал на этот позитив. Отчасти это произошло из-за того, что на переговорах Россия-Украина не было принято прорывных решений. В ожидании снижения ставки рисковым инвесторам можно спекулятивно прикупить акции самых закредитованных компаний и девелоперов, считает Антонов.

"Если мы увидим пробой несильного сопротивления 2850 пунктов по индексу МосБиржи и последующее ускорение роста, акции этих эмитентов могут быть в лидерах подъема", - полагает эксперт "Алор брокера".

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг преобладают позитивные настроения. Президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Японией: пошлины на японский импорт снизятся до 15%, а Япония инвестирует в экономику США $550 млрд. Американские компании, включая автопроизводителей и сельхозпроизводителей, получат расширенный доступ на японский рынок.

ЕЦБ 24 июля сохранил ключевые ставки без изменений (депозитная - 2%), сделав паузу после восьми снижений подряд. Причина - неопределенность, связанная с потенциальным введением США 30%-х пошлин на европейские товары с 1 августа, если не будет заключено торговое соглашение. Инфляция в еврозоне в июне составила 2% (г/г), что соответствует целевому уровню и дает ЕЦБ пространство для выжидательной позиции. Регулятор не планирует давать четких прогнозов по ставкам до прояснения внешнеторговых рисков. Дополнительную сложность создает укрепление евро (+13% с начала года), которое сдерживает инфляцию в еврозоне, поскольку удешевляет стоимость импорта. Однако сильная валюта также усугубит негативные последствия повышения пошлин для спроса на европейские товары в США, полагает аналитик.

На российском рынке акций в четверг наблюдалась нисходящая коррекция после прошедшего в Стамбуле третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, на котором стороны обсудили обмен меморандумами по урегулированию конфликта, создание рабочих групп и проведение краткосрочных перемирий для гуманитарных целей. Отсутствие явного прогресса в урегулировании конфликта обусловило умеренно сдержанную реакцию участников рынка, считает аналитик.

Инвесторы также занимают выжидательную позицию в преддверии предстоящего заседания Банка России по ключевой ставке. Сигналы о замедлении роста цен укрепляют уверенность в смягчении монетарной политики. Дополнительную поддержку рынку может оказать реинвестирование дивидендных выплат, что станет фактором для укрепления как отдельных акций, так и рынка в целом, полагает Гудым.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме пробил наклонную линию от конца апреля и закрепился выше 2770 пунктов. Сопротивление проходит на уровне 2848 пунктов, поддержка - в районе 2800 пунктов. Однако при положительном новостном фоне следующей целью роста может стать зона 2910 пунктов, заключила представитель "Финама".

Начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов также полагает, что среди основных факторов роста рынка выступают ожидания существенного снижения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу, некоторое смягчение геополитической риторики, и наконец, продолжение диалога в Стамбуле по мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, на прошлой неделе состоялись основные дивидендные отсечки сезона, и участники рынка уже могут рассчитывать на некоторый приток дивидендных выплат на рынок в течение месяца.

В целом, в случае оправдания "базовых" ожиданий по снижению ключевой ставки на 200 б.п. в эту пятницу, у рынка акций есть потенциал краткосрочного роста до уровня 2870-2875 пунктов по индексу МосБиржи, однако многое будет зависеть от характера сигнала и оценки текущей ситуации ЦБ - нельзя исключать некоторой коррекции "на факте", считает Фетисов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,2%, CAC 40 снизился на 2%), консолидируются Штаты (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,3-0,4%).

ЕЦБ на заседании в четверг сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось до минимума за 14 недель - до 217 тысяч, сообщило Минтруда. Аналитики ожидали повышения в среднем до 227 тысяч, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в июне увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны. В мае было реализовано 623 тысячи домов. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в июне до 650 тысяч, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены продолжают коррекцию вверх на фоне оптимизма инвесторов в отношении переговоров США с торговыми партнерами.

К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,2% до $69,32 за баррель (-0,1% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4% до $66,17 за баррель (-0,1% в среду).

По данным западных СМИ, Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Ранее на этой неделе Штаты заключили торговую сделку с Японией.

Надежды на то, что ЕС и США смогут договориться до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины, ослабляют беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе заметно снизились - на 3,17 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции "ТГК-2" (-3,8%), "СПБ биржи" (-3,2%), ПАО "Россети Юг" (-2,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,7%), "Селигдара" (-2,6%), ГК "Самолет" (-2,5%).

Подорожали акции ПАО "ИВА" (+22,7%), ПАО "Лензолото" (+21,9% и +21,4% "префы"), ПАО "Диасофт" (+6,7%), "Башнефти" (+3,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+2,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,8%), "Росгосстраха" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,22 млрд рублей (из них 7,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,57 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,77 млрд рублей на акции ВТБ).