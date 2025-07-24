De Beers снизила добычу во II квартале на 36% г/г

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - De Beers во втором квартале 2025 года снизила добычу на 36% к данным годичной давности, до 4,1 млн карат, сообщила контролирующая алмазодобытчика корпорация Anglo American.

Снижение отражает продолжающуюся реакцию на долгий период слабого спроса, объяснила Anglo. De Beers продолжает следить за условиями торговли и будет реагировать соответствующим образом, говорится в сообщении.

В частности, в Ботсване во втором квартале добыча упала на 44%, д 2,7 млн карат, отражая продолжающееся техобслуживание одного из рудников в районе Orapa, а также меры по снижению уровня добычи.

Показатель De Beers за полугодие (10,214 млн карат) на 21% ниже уровня 2024 года.

Тем не менее, компания подтвердила прогноз на этот года в диапазоне 20-23 млн карат.

Объем продаж алмазного сырья на трех сайтах во втором квартале 2025 года составил 7,6 млн карат против 7,8 млн карат годом ранее, но выручка была выше на 14% г/г, составив $1,185 млрд. Этих показателей удалось добиться благодаря инициативам по ребалансировке запасов, в рамках которых определенный ассортимент продавался с более низкой маржой.

EBITDA De Beers в первой половине 2025 года будет отрицательной, говорится в пресс-релизе.

По итогам 2024 года EBITDA также была отрицательной, на уровне $25 млн (годом ранее - положительная - $72 млн).

Консолидированная средняя цена реализации за первое полугодие 2025 года снизилась на 5%, до $155 за карат, что отражает влияние снижения среднего индекса цен на алмазное сырье на 14%, частично компенсированного ростом спроса на более дорогие камни, повлиявшим на структуру продаж во втором квартале 2025 года, уточнила компания. Средний индекс цен на алмазное сырье не отражает влияние ребалансировки.

"Условия торговли алмазным сырьем оставались сложными в первой половине 2025 года. Улучшение настроений в отрасли в конце первого квартала привело к стабилизации цен на бриллианты. Однако неопределенность, связанная с объявленными в апреле тарифами США, впоследствии замедлила торговлю бриллиантами. На фоне сохраняющейся сложной торговой ситуации потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в целом оставался стабильным в первой половине года", - говорится в сообщении.