Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - De Beers вынуждена продавать алмазы по резко сниженным ценам небольшой группе клиентов, чтобы добиться сокращения запасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на покупателей.

De Beers не комментирует эту информацию.

К концу 2024 года De Beers, по данным FT, накопила запасы, которые оценивались в $2 млрд, рекордную сумму со времен кризиса 2008 года.

Сделки, которые держатся в секрете, направлены на распродажу запасов без открытой коррекции цен. Компания продавала камни со скидкой от 10% до 20% от своих цен, уточнили источники Bloomberg.

De Beers обычно проводит 10 сайтов в Ботсване каждый год для своих 70 сайтхолдеров, которые обязаны выкупать причитающиеся им объемы по установленным De Beers ценам.

Сделки подчеркивают дилемму, с которой сталкивается De Beers: с одной стороны она находится под давлением со стороны Anglo American Plc, требующей увеличить продажи, но в то же время стремится поддержать мировой рынок, избегая снижения цен. Информация о продажах усиливает напряженность среди клиентов De Beers, которые не были выбраны для специальных сделок и по-прежнему должны покупать алмазы по официальным ценам. Недавние признаки начала восстановления рынка алмазов означают, что сейчас было бы особенно неподходящее время для официального снижения цен, отмечает Bloomberg.

Ранее Bloomberg сообщал, что многие из клиентов De Beers прекратили покупать, а некоторые вообще перестали появляться на сайтах.