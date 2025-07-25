Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4% в ожидании заседания ЦБ РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост в ожидании очередного заседания Банка России, на котором большинство аналитиков прогнозирует снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 18% годовых; поддержку российским акциям также оказывают и растущие цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2819,66 пункта (+0,43%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг снижения в 300 базисных пунктов (до 17%), в то время как ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромного шага в 100 базисных пунктов (до 19% годовых).

Банк России на июньском заседании рассматривал сохранение ключевой ставки на уровне 21%, а также ее снижение на 50 или 100 базисных пунктов. В итоге регулятор вопреки ожиданиям рынка о неизменности ставки снизил ее на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

Дискуссия на июльском заседании совета директоров ЦБ будет вестись о шагах снижения ставки, заявила в начале месяца председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если индикаторы экономики будут сигнализировать о более быстром ее замедлении и инфляция будет снижаться ниже цели, то это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция в РФ на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В госдепе уверены, что России и Украине необходимо продолжать прямые переговоры для скорейшего урегулирования конфликта, заявил в четверг представитель департамента Томми Пиготт. "Я могу сказать, что мы продолжим поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной и убеждать их прийти к прекращению огня", - сказал он.

Пиготт добавил, что США приветствуют новость о том, что в среду на переговорах в Стамбуле стороны согласовали еще один обмен пленными, в частности, больными и ранеными, но по-прежнему призывают к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones снизился. Инвесторы следили новостями о ходе переговоров между США и их торговыми партнерами, при этом основное внимание рынка было сосредоточено на корпоративной отчетности.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,26%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 25 июля.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика. Так, индексы Австралии, Японии, Китая и Гонконга снижаются на 0,4-1,1%, и лишь фондовый индикатор Южной Кореи подрастает на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть 25 июля утром демонстрируют умеренное повышение. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,27%, до $69,36 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,26%, до $66,2 за баррель.