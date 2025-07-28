Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру в понедельник снижается под давлением распродаж из-за опасений скорого введения США новых антироссийских вторичных санкций, также инвесторы пессимистично восприняли новости о возможной паузе в смягчении монетарной политики Банка России.

Фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent подорожал до $70 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2740 пунктов (уровень 2-недельной давности); лидируют в снижении акции ВТБ (-4,4%), "Аэрофлота" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-3%).

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2739,82 пункта, индекс РТС снизился на 1,2% до 1084,95 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 июля, составляет 79,5527 рубля (+69,04 копейки).

"Аэрофлот" утром предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о хакерской атаке на информационные системы "Аэрофлота" достаточно тревожными. В связи со сбоем возбуждено уголовное дело.

Подешевели также акции "Газпрома" (-2,5%), "Т-Технологии" (-2,4%), АФК "Система" (-2,2%), "ВК" (-2,1%), "ФосАгро" (-2%), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), "Московской биржи" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "МТС" (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. "Я сокращу срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп во время визита в Шотландию.

Новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 .

"Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он.

Также Трамп заявил, что его не устраивает политика российского руководства в отношении Украины. "Я разочарован президентом России Владимиром Путиным", - отметил президент. "Посмотрим, что будет. Я очень разочарован. (...) Нам придется с этим разобраться", - сказал Трамп.

В то же время Трамп напомнил о неоднократных обсуждениях темы Украины с Путиным и добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом. "Пять раз (...) или четыре раза, мы все обсуждали, мы знакомы уже давно", - сказал президент США.

Трамп 14 июля заявил, что разочарован позицией Россией по украинскому урегулированию. Глава Белого дома предупредил, что введет в отношении России "очень суровые пошлины, если не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".

В минувшую пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%, понизил прогноз по средней ставке на этот год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что инфляция в стране замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно. Прогноз по ключевой ставке допускает на оставшихся заседаниях до конца года разнообразные решения - паузы, снижения на 100, на 150, на 200 базисных пунктов, все будет зависеть от новых данных, заявила глава ЦБ. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Трамп в пятницу допустил возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского примерно через два-три месяца. "Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца", - цитирует его пресс-пул Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио 27 июля заявил, что Трамп хочет добиться завершения украинского кризиса, но считает, что телефонных переговоров для этого недостаточно, нужны конкретные шаги: "Президент ясно дал понять, что пора действовать".

Он отметил, что "хорошие телефонные беседы" с президентом России не дают результата, чем Трамп разочарован и теряет терпение. По словам госсекретаря, Трамп считает, что, хотя украинский кризис - "не его война", он хотел бы ее прекращения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф полагает, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно, и намерен этого добиться. Уиткофф сказал Fox News, что согласен с заявлениями Трампа о том, что этот конфликт "не должен был начаться", и подчеркнул: "Считаю, что мы сможем его завершить". По его словам, именно заключением мирного соглашения между Россией и Украиной он хотел бы закончить свою дипломатическую карьеру.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на этой неделе российский рынок продолжит оценивать влияние новой траектории денежно-кредитной политики ЦБ на экономику.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть в начале недели растет на новостях о торговом соглашении ЕС и США. Сделка воодушевляет финансовые рынки в целом, а также снимает опасения относительно эскалации торговой войны, которая, в свою очередь, могла бы привести к торможению экономической активности. Фактор, который фундаментально давит на нефтяные цены, - ожидания окончания сезона высокого летнего спроса и переход рынка в режим профицита предложения.

Однако глобальная техническая картина остается неопределенной. Пробит тренд от мая текущего года, что усиливает риск спуска в блок поддержки $65-66 за баррель. На текущей неделе ожидается ряд значимых событий, включая экспирацию ближних контрактов - как во фьючерсах на нефть, так и во фьючерсах на природный газ, напомнила Рокотянская.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на рынке акций не воодушевились прогнозами Банка России после снижения ключевой ставки в пятницу. ЦБ предоставил нейтральный сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики, прогноз по инфляции на 2025 год был понижен до 6-7%, среднее значение ключевой ставки по итогам года ожидается на уровне 16,3-18%. Столь широкий прогнозный диапазон в отношении среднего значения ключевой ставки оставляет регулятору возможность как понизить ключевую ставку до 14% в дальнейшем, так и оставить ее без изменений, в зависимости от поступающих макроэкономических данных. Банк России также все еще отмечает преобладание проинфляционных рисков в экономике, отмечают эксперты.

Инвесторы на рынке акций не спешат впадать в оптимизм, что может объясняться рядом причин. Во-первых, достаточно широкий прогнозный диапазон по ключевой ставке на конец текущего года отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении экономических перспектив. Во-вторых, инвестиционная привлекательность акций во многом определяется показателями корпоративной прибыли - влияние позитивного эффекта более низких процентных ставок на показатели корпоративной прибыли может быть отсрочено на 6-12 месяцев, как показывает история. Тем не менее хорошая новость заключается в том, что у инвесторов есть достаточно времени, чтобы подготовить портфели к более устойчивому восстановлению фондовых индексов в ближайшие месяцы, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели растут. США и ЕС заключили торговое соглашение во время встречи Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. Стороны отметили, что соглашение укрепляет экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира, обеспечивая стабильность и предсказуемость для бизнеса. ЕС также намерен заменить российские энергоресурсы американскими и расширить сотрудничество в области энергетики и технологий, включая закупку американских чипов для искусственного интеллекта.

Теперь участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 30 июля. Рынок не ждет от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Российские инвесторы отыграли решение Банка России по ставке и понижение прогноза ее уровня на 2025 год до 18,8-19,6%. Это предполагает, что регулятор исключает возможность дальнейшего повышения ставки. В оптимистичном сценарии Центральный банк, исходя из прогноза по средней ставке, ожидает ее снижения до 14-15% на конец года.

"Мы считаем, что снижение ставки отразится на рынке акций в среднесрочной перспективе и что на конец года более вероятен оптимистичный сценарий ЦБ (со ставкой 14-15%). Индекс МосБиржи остается ниже уровня предыдущей поддержки 2800 пунктов, следующим уровнем поддержки выступает 2735 пунктов, считает Степанов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что пятничное снижение рынка вследствие реакции на решения ЦБ было излишним.

Размер снижения ставки совпал с консенсус-прогнозом, при этом риторика регулятора была нейтральная, что дает основания ожидать очередного снижения ставки в сентябре как минимум на 1 п.п. Технически потенциал для снижения рынка акций еще есть, ближайшая поддержка расположена чуть выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем временем на счета инвесторов начали поступать дивидендные выплаты. Какая-то их часть, скорее всего меньшая, чем в прошлом году, будет реинвестирована. Однако сейчас упали и обороты торгов, поэтому даже покупки небольшими объемами могут привести к существенному движению котировок и всего индекса МосБиржи. Не исключено, что наибольшая доля дивидендов будет реинвестирована в акции Сбера. Их можно подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно, учитывая также, что прибыль банковского сектора РФ за I полугодие осталась на соответствующем уровне 2024 года, а Сбер выглядит лучше сектора, считает Антонов.

Стоит также присматриваться к акциям Совкомбанка и МТС-банка, которые должны нарастить доходы с падением кредитных ставок и оживлением потребительского кредитования, полагает представитель компании "Алор брокер".

По оценке эксперта по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилла Селезнева, индекс МосБиржи на этой неделе будет курсировать в диапазоне 2700-2800 пунктов.

ЦБ снизил прогноз по средней ставке на 2026 год на один процентный пункт - до диапазона 12-13%. Если ЦБ снизит ставку в этом году до 16%, это будет означать, что к концу следующего года она достигнет отметки в 10% годовых.

Однако четкого сигнала ЦБ на дальнейшее снижение ставки в сентябре не было. Облигации продолжают постепенно расти, а акции - пока нет. Дополнительно на них оказывает давление геополитика - Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России из-за проблем в урегулировании украинского конфликта, полагает Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снизились на 0,5-0,6%), растут США (индексы к 16:35 МСК подросли на 0,1-0,4%, но опустился менее чем на 0,1% Dow).

ЕС и США пришли к заключению торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"США и Европейский союз договорились о сделке, в результате которой ЕС столкнется с 15%-ми пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили", - информирует Bloomberg. "Пошлины США на сталь и алюминий остаются прежними", - передает агентство слова Трампа.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Трамп также отметил: "Эта сделка - самая крупная из всех". Он выразил надежду, что обе стороны получат выгоду от достигнутого соглашения. Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет о соглашении между двумя крупнейшими экономиками мира, оно "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики". Она добавила: "Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. Ранее президент США был намерен ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.

СМИ напоминают, что в настоящий момент Вашингтон продолжает переговоры по торговле со Швейцарией, Южной Кореей и Тайванем.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены растут после заявления Трампа относительно сроков введения санкций против России.

К 16:35 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,3% до $69,97 за баррель (-1,1% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,4% до $66,69 за баррель (-1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent снизилась в цене примерно на 1%, WTI - на 3%.

В понедельник поддержку котировкам оказывает новость о соглашении ЕС и США, а также заявления президента США Трампа о решении сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Новый дедлайн для достижения соглашения не будет превышать 10-12 дней. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до поставленного срока.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "ИВА" (-8,6%), "АГ Кристалл" (-4,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,2%), "СПБ биржи" (-3,5%), ПАО "Софтлайн" (-3,3%), МТС-банка (-2,8%).

Подорожали акции МКФ "Красный Октябрь" (+9,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+8,8%), ПАО "Светофор Групп" (+5,7%), ПАО "Россети Центр" (+5,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+5%), ПАО "Каршеринг Руссия" (+4,5%).

Совет директоров ПАО "Ви.ру" (+2,9%) на заседании 28 июля рассмотрит вопросы о рекомендации по распределению прибыли, включая дивиденды, а также о созыве внеочередного собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении ПАО на ленте раскрытия. Размер дивидендов ПАО будет определяться исходя из дивполитики: не менее 50% чистой прибыли ПАО "Ви.ру" за 2024 год при условии соотношения чистый долг/EBITDA не более 3,0х и соблюдения иных условий.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по Москве составил 78,46 млрд рублей (из них 13,39 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,12 млрд рублей на акции "Т-Технологии").