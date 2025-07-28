Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов, Brent торгуется у $69,7 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в понедельник, однако цены отошли от максимумов, к которым они поднимались на заявлениях президента США Дональда Трампа в отношении России.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 по московскому времени составляет $69,69 за баррель, что на $1,25 (1,83%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на $1,15 (1,76%), до $66,31 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $70,35 за баррель, WTI - до $67,06 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобального спроса на нефть.

Заявления Трампа по России спровоцировали всплеск на рынке, однако затем цены немного откатились вниз. Президент США сообщил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Новый дедлайн не будет превышать 10-12 дней, сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Ранее он пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до дедлайна.

"До сих пор трейдеры в основном не учитывали возможность серьезных последствий планируемых санкций, однако сегодняшние заголовки заставляют пересмотреть прогнозы потенциальных перебоев в поставках или увеличения расходов на транспортировку из-за изменения торговых потоков", - отмечает трейдер CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в ходе очередного заседания в понедельник рассмотрел данные о добыче нефти за май и июнь, отметив общее соответствие исполнению сделки ОПЕК+. JMMC "подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия и компенсации (ранее недосокращенных объемов - ИФ) и призвал страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсаций до 18 августа".