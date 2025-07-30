Основная сессия открылась снижением МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте основной сессии на "Мосбирже" в среду умеренно снижается после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о дедлайне для России по украинскому урегулированию и вероятному введению вторичных пошлин. Сдерживающим фактором стала подорожавшая на этих заявлениях нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $72,5 за баррель).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту основных торгов просели на 0,4%. Лидируют в снижении акции АФК "Система" (-1,6%), "ВК" (-1,1%), "Газпрома" (-1%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2747,93 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1052,86 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 июля, составляет 82,2197 рубля (+2,64 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), ОК "Русал" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за I полугодие составила 225,7 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус аналитиков составлял 255 млрд рублей против 341,7 млрд рублей годом ранее.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,2%), "Роснефти" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%).

Во вторник вечером Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней, а после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" против России, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. "Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

Ранее на этой неделе он заявлял, что намерен сократить озвученный изначально срок дедлайна в 50 дней.

Также Трамп заявил, что не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования украинского конфликта: "Я не получил никакого ответа. Это досадно".

Кроме того, Трамп отметил, что сомневается в том, что планируемые им пошлины и другие меры против России окажут негативное влияние на нефтяной сектор. Он подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

"Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы (к вторичным пошлинам - ИФ)", - сказал министр на пресс-конференции. На уточняющий вопрос журналиста, как отреагировали представители Пекина на это предупреждение, Бессент ответил, что "Китай всерьез относится к своему суверенитету".

Кроме того, министр заявил, что на переговорах США выразили Китаю обеспокоенность в связи с покупкой Пекином иранской нефти, в отношении которой действуют американские санкции.

В Стокгольме на этой неделе прошли торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина. По их итогам Bloomberg со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана сообщил, что стороны договорились о продлении паузы в введении пошлин. Однако Бессент отметил, что "окончательное решение" по продлению отсрочки будет за Трампом.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рублевые активы остаются под давлением на фоне повышения геополитических рисков после заявлений Трампа о 10-дневном ультиматуме для России, завершения налогового периода и разворота денежно-кредитной политики Банка России.

Риторика Трампа произвела фурор на рынке нефти - котировки Brent превысили $72 за баррель на опасениях сбоя поставок энергоресурсов. Дональд Трамп заявил, что, в случае введения пошлин против России и ее торговых партнеров, США повысят добычу нефти для поддержания баланса спроса и предложения на мировой энергетической арене.

Тем не менее, уверенность американского президента может быть преждевременной, поскольку число активных буровых установок, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе опустилось до минимума с 2021 года, что может свидетельствовать об ограниченном потенциале роста добычи в США. Таким образом, потенциальные пошлины могут сформировать дефицит предложения на рынке и оказать поддержку ценам на нефть, полагают эксперты "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает сохранения коридора 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи.

Геополитические риски сохраняются, а фактор более низкой ключевой ставки Банка России на конец года уже вполне учтен инвесторами; плюс ко всему сохраняется неуверенность относительно траектории ее снижения. Поддержку со стороны подорожавшей нефти можно расценивать как краткосрочную, так как фундаментально оправданным диапазоном по Brent видится коридор $67-72 за баррель, и для закрепления выше поводов нет.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, накануне индекс МосБиржи на основной сессии заметно скорректировался вверх после существенного снижения в понедельник из-за сокращения Трампом срока для заключения соглашения между Россией и Украиной с 50 до 10-12 дней.

"За столь короткое время добиться какого-то значимого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта вряд ли удастся. Однако механизм реализации жестких антироссийских мер, которыми грозит Трамп, пока абсолютно не ясен, и отечественные инвесторы, по-видимому, рассчитывают, что дальше угроз дело так и не зайдет. На таком фоне они предпочли закрыть короткие позиции и перейти в режим ожидания", - полагает аналитик.

Поддержку российским акциям оказывает продолжающийся подъем цен на нефть, которые вечером во вторник поднимались до $73 за баррель марки Brent, что вкупе с ослаблением рубля оказывает поддержку акциям экспортеров.

Тем не менее, с точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального нисходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. В связи с этим не исключено продолжение снижения к нижней границе фигуры, в район 2600 пунктов, считает Додонов.

В США индексы акций накануне просели на 0,3-0,5%, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и ждали итогов заседания Федеральной резервной системы.

Июльское заседание Федрезерва завершится в среду, и аналитики с участниками рынка в целом полагают, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. При этом рынок ждет двух снижений ставки, на 25 базисных пунктов каждое, до конца текущего года. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 61,7%, по данным FedWatch от CME.

Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 97,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индикатора составляло 95,2 пункта, а не 93 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 95,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,2%).

Инвесторы ожидают решения Банка Японии в отношении денежно-кредитной политики, которое будет объявлено в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор в этот раз не будет менять процентные ставки.

Президент США Дональд Трамп примет финальное решение относительно продления паузы в введении пошлин против Китая, сообщил Бессент. После переговоров с КНР в Стокгольме глава Минфина отметил, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов. Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, что китайская и американская стороны поддержали идею продления паузы.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после скачка накануне на заявлениях Трампа относительно российско-украинского конфликта, когда стоимость фьючерса на Brent поднималась выше $73 за баррель.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $72,63 за баррель (+3,5% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $69,26 за баррель (+3,8% во вторник).

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.