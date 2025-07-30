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"Аэрофлот" в июле привлек 40 млрд рублей заемных средств

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в июле 2025 года привлекла 40 млрд рублей заемных средств, говорится в отчете эмитента по РСБУ за I полугодие.

Средства привлечены в период с 30 июня до даты подписания отчетности (30 июля), сообщается в документе, другие подробности там не приводятся.

На конец полугодия долгосрочные заемные средства компании были на уровне 55 млрд рублей (против 24,7 млрд рублей на конец 2024 года), краткосрочные - 26,8 млрд рублей (против 19,3 млрд рублей). Изменение обязательств по заемным средствам за январь-июнь произошло в результате отражения долгосрочного облигационного займа серии П02-БО-01 в размере 45 млрд рублей, привлечения долгосрочного кредита в размере 10 млрд рублей, реклассификации из долгосрочной в краткосрочную задолженность облигационного займа серии П01-БО-01 в размере 24,65 млрд рублей, поясняется в отчете. Также повлияло снижение краткосрочной долговой нагрузки по кредитным линиям в результате проведенного планового погашения обязательств.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России. Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот
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