Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу растет в рамках коррекции после снижения в предыдущие дни, поддержку оказывает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $71,7 за баррель), а сдерживающими факторами выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте акции "Газпрома" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2750,73 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1078,91 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 80,3163 руб. (-1,52 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Северстали" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,3%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,1%).

Высокопоставленные чиновники из США и РФ на этой неделе провели беседы по украинскому конфликту, но не смогли прийти к взаимопониманию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, именно отсутствие прогресса больше всего беспокоит президента США Дональда Трампа. Вашингтон не против того, чтобы рассматривать различные способы решения украинского конфликта, заявил Рубио.

У Трампа, в случае если он захочет оказать давление на Россию, есть опция ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, а также ввести секторальные банковские санкции, пояснил госсекретарь США. При этом Рубио выразил надежду на то, что такие меры все же не потребуются.

В администрации США и европейских странах скептически относятся к заявлениям американского президента ввести вторичные пошлины в отношении РФ, так как ранее он отказывался от идей оказания давления на Москву, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal.

"Внезапный поворот Трампа против РФ скептически встретили в его администрации и в европейских столицах: там заявили, что с момента возвращения в должность он сделал немного, чтобы наказать Кремль за неспособность закончить войну на Украине", - пишет газета.

Вместе с тем The Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американские официальные лица, что изменение позиции Трампа по России связано с тем, что президент осознал, что "не может полагаться на свои рабочие отношения с Путиным для заключения сделки". Теперь, по словам источников, президент США считает, что оказание давления на Россию является наилучшим способом завершить украинский конфликт.

Трамп заявил в четверг, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме.

Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.

Во вторник Трамп заявил, что его дедлайн для РФ по украинскому урегулированию истечет через 10 дней, то есть 8 августа. Он отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ в конце недели настроился на рост, несмотря на скорое завершение дедлайна президента США Трампа и вероятное введение вторичных санкций против РФ.

Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, границы которой теперь находятся на уровнях 2600 и 2860 пунктов. До выхода за эти пределы преждевременно судить о направлении будущего тренда, считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ в конце недели получил поддержку благодаря заметному оживлению покупателей в секторах электроэнергетики, банковском и ключевых экспортеров, несмотря на сохраняющееся давление из-за геополитической неопределенности и угроз новых санкций со стороны США. Высокие цены на нефть продолжают выступать в роли стабилизирующего фактора, при этом сырьевые площадки подвержены волатильности на фоне поступающих новостей о санкциях и торговых тарифах США.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в конце недели рынок акций РФ останется в боковике, выше зоны поддержки 2700-2720 пунктов по индексу МосБиржи.

Среднесрочно картина не меняется, а о выходе из боковика можно будет говорить при закреплении индекса выше 2850 пунктов или же ниже 2700 пунктов. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным.

В ближайшее время на счета инвесторов поступят дивиденды от Сбера, "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти". Скорее всего, значительная часть выплат будет реинвестирована обратно в покупку Сбера и "Транснефти", а две другие бумаги пока выглядят менее интересно. Однако не исключено, что основной объем реинвестиций состоится через неделю, когда станут известны санкции Трампа, которые он намеревается ввести в отношении торговых партнеров России, отмечает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что пока нет уверенности в способности индекса МосБиржи завершить неделю выше 2750 пунктов.

"В течение торгов в пятницу ждем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2720-2770 пунктов. Пока не видим сильных оснований для развития отскока и усиления спроса на "фишки" вне бенефициаров снижения ставки ЦБ и скорого перехода рубля к ослаблению. Поэтому есть сомнения в успешности попыток индекса выйти выше 2750 пунктов по итогам пятничной сессии. На ближайшие перспективы рынка акций сохраняется осторожный взгляд ввиду высоких геополитических рисков следующей недели и вероятного ухудшения внешней конъюнктуры", - считает Локтюхов.

Индексы акций в США накануне завершили волатильную сессию снижением на 0,03-0,7%; инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний и статданные по американской экономике.

Доходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,2%, расходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику этого индикатора при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 3,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%) после введения президентом США Трампом новых пошлин в отношении ряда торговых партнеров.

Накануне вечером Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США. Ставка для Индии составит 25%, для Тайваня - 20%, для Таиланда - 19%. Указ закрепляет согласованные ранее с Японией и Южной Кореей условия торговых сделок, предусматривающие тарифы для этих стран в 15%.

Безработица в Японии в июне составила 2,5%, как и месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке уже четыре месяца. Эксперты также не ожидали изменения безработицы, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в июне осталось на уровне 1,72 млн человек. Количество занятых снизилось на 50 тыс. - до 68,32 млн.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут после снижения днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $71,72 за баррель (+0,1% и -1,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $69,25 за баррель (+0,01% и -1,1% в четверг).

Негативным фактором для нефтяного рынка стали ожидания вступления в силу повышенных пошлин на импорт в США с 1 августа в отношении стран, еще не заключивших торговые соглашения со Штатами. По данным Reuters, Вашингтон заключил торговые сделки с двенадцатью из 18 крупнейших торговых партнеров.

Накануне Трамп принял решение отложить ввод повышенных пошлин на импорт товаров из Мексики еще на 90 дней, чтобы дать странам время для проведения переговоров.

Также негативом стали данные об ускорении инфляции в США в июне, что понижает вероятность скорого снижения процентных ставок Федрезерва.

Между тем поддержку котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если РФ не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10 дней. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.