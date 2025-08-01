Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

Фото: Алексей кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль укрепился благодаря снижению объема валютных спекуляций на геополитических рисках. Нацвалюта практически не изменилась по отношению к китайскому юаню по итогам недели, несмотря на высокую волатильность внутри пятидневки.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,064 руб., что на 3,4 коп. (или на 0,31%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, за неделю юань на торгах Московской биржи подорожал всего на 0,04%.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 2-4 августа всего на 1,26 копейки, до 80,3289 руб., и опустил курс евро на 16,95 копейки, до 91,7056 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", последний день недели на внутреннем валютном рынке в целом был более спокойным - динамика курса рубля больше походила уже на боковую, лишь с небольшим уклоном на укрепление нацвалюты, в результате чего ее курс к концу торгов вернулся к уровням предыдущей пятницы, 25 июля.

При этом курс рубля практически никак не отреагировал на заметное снижение мировых цен на нефть, а также на новость о том, что Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые будут инвестировать по новым правилам - через счета типа "Ин".

Согласно выпущенному в июле указу президента РФ Владимира Путина №436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", нерезидентам доступны депозиты в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка. Для осуществления новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Регулятор предписал, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты - обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".

Мировые цены на нефть усилили падение вечером в пятницу. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снизилась на 2,59%, до $69,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому моменту на 2,47%, до $67,55 за баррель.

Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ обсудят целесообразность наращивания квот по добыче нефти на оставшиеся из принятых ограничений 548 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники "Интерфакса" не исключали, что в сентябре страны примут решение о снятии последней порции ограничений и увеличат квоты по добыче на эту величину. Однако пока не ясно, какое решение может быть принято, говорят собеседники агентства в пятницу.

Также негативным фактором для нефтяных котировок стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров, включая Канаду, Индию и Тайвань.

Необходимо установить длительный и прочный мир на основаниях, устраивающих как Москву, так и Киев, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран", - сказал он журналистам в пятницу на Валааме.

Путин также заявил о возможности обсуждения идеи Киева рассматривать безопасность России и Украины в контексте общеевропейской безопасности. "Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. В целом мы считаем, что это правильно", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме.

При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов. "Это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианства на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного длительного, без всяких временных ограничений мира", - заявил президент РФ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России. 29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.

"Российская валюта в течение большей части пятничных торгов находилась в умеренном плюсе по отношению к китайскому юаню, не прекращая попыток развить успех предыдущих двух сессий. Однако повторить темпы укрепления среды и четверга так и не удалось, тем не менее рубль закрылся в плюсе третьи торги подряд. Относительная стабильность курса нацвалюты свидетельствует о достижении некоторого рыночного равновесия, сформированного, несмотря на в целом негативные условия - как геополитические, так и внешнеторговые. Тем не менее, видимо, пока баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения позволяет рублю оставаться около недельных вершин, до которых он вчера немного не дошел. Поэтому в начале следующей недели пара CNY/RUB, вероятно, останется в диапазоне 11-11,16 руб.", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Ослабление рубля, отмечавшееся в начале этой недели, не смогло развиться в устойчивый тренд. Курс доллара вышел из коридора 77,5-78,5 руб., в котором он находился в течение нескольких предыдущих недель, и пока стабилизировался вблизи отметки 80 руб. Биржевой курс юаня с начала лета в основном формировался ниже отметки 11 руб., но преодолел этот уровень в последние дни июля и в пятницу находился уже в коридоре 11,05-11,12 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По ее мнению, "основными причинами ослабления рубля являются произошедшее и ожидаемое снижение рублевых процентных ставок, а также усиление риска санкций. В условиях продолжающегося снижения ставок часть вкладчиков, которые учитывают средне- и долгосрочные перспективы, могут перенаправить средства в валютные инструменты, другие формы сбережений или на потребление, в том числе импортных товаров. Таким образом, до конца года будут преобладать факторы, способствующие ослаблению рубля. Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, останется ниже прошлогодних уровней. При этом импорт в ближайшие месяцы может расти более уверенно в условиях все еще крепкого рубля и снижения процентных ставок. Чистый отток капитала также, вероятно, стабилизируется и перейдет к росту в условиях снижения рублевых процентных ставок".

"Вместе с тем высокие реальные процентные ставки и продажи валюты Банком России будут сдерживать ослабление рубля. Неопределенность по поводу геополитики, как представляется, также препятствует снижению курса нацвалюты. Компании и инвесторы не могут полностью исключать сценарии с геополитической деэскалацией, в которых возможности ослабления рубля будут ограниченными. В базовом сценарии можно ожидать, что ослабление рубля будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями. Что касается следующей недели, то волатильность на валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной геополитической напряженности и неопределенности. Курс доллара может находиться в интервале 79-82 руб., юаня - 10,9-11,4 руб.", - полагает Ващелюк.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают опускаться вслед за понижением ключевой ставки Банка России на заседании 25 июля. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 июля упала на 27 базисных пунктов - до 18,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в пятницу по отношению к четвергу на 6 базисных пунктов - до 19,46% годовых, на срок три месяца - снизилась на 3 базисных пункта (до 20,56% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 2 базисных пункта (до 21,64% годовых).