Что произошло за день: воскресенье, 3 августа

Подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края, золотые медали россиян на ЧМ по водным видам спорта

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края, где реки вышли из берегов, что привело к подтоплениям. Из затопленного урочища Горячего Ключа эвакуировали туристов. Из упавшего в реку автобуса спасли 25 пассажиров. Санатории и детские здравницы не пострадали. Неблагоприятный прогноз действует в Сочи и на федеральной территории "Сириус" до утра понедельника.

- В Адлерском районе Сочи потушили пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки БПЛА.

- Восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом, изучат ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с.

- Снизилась активность вулкана Крашенинникова на Камчатке, извергающегося впервые за историю наблюдений.

- Российский пловец Климент Колесников завоевал золото ЧМ по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. Пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев получили золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м.

- "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.