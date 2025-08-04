В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и сохраняющихся ожиданий новых санкций США в отношении торговых партнеров России.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов подросли на 0,1%, лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2730,49 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1070,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 августа, составляет 80,3289 рубля (+1,26 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1%), "ФосАгро" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

На минувших выходных Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это - "ужасная война".

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа в качестве крайнего срока для заключения соглашения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп. Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток.

Индия по-прежнему ведет закупки нефти у России, сообщило агентство ANI со ссылкой на источники. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжают получать нефть от российских поставщиков, заявили собеседники агентства и опровергли сообщения СМИ, будто Индия прекратила приобретение российской нефти.

Ранее Трамп заявил, что вводит 25%-е пошлины на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российских нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал Индию "союзником" и "стратегическим партнером", но отметил, что покупка Дели российской нефти остается "источником раздражения" и мешает развитию американо-индийских отношений.

3 августа Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти Индии не вводили запрет для своих компаний на покупку российской нефти. Индия не давала своим НПЗ распоряжение о прекращении покупок российской нефти, сообщили знакомые с этим вопросом источники, как государственные, так и частные НПЗ имеют право покупать сырье там, где они считают нужным. Покупка нефти - это коммерческое решение, принимаемое самими компаниями, сказали собеседники агентства.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций не спешит развивать восстановление на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Невыразительная динамика нефтяных котировок также не способствует восстановлению фондовых индексов. В понедельник утром фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель, проявляя относительную устойчивость к новостям о решении ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти на 547 тыс. б/с в сентябре по сравнению с августом.

Увеличение квот на добычу нефти продолжается с апреля текущего года, когда участники ОПЕК+ нарастили добычу на 138 тысяч б/с, затем на 411 тысяч б/с каждый месяц в мае, июне и июле и еще на 548 тысяч б/с в августе. Таким образом, с учетом согласованного на минувших выходных увеличения нефтедобычи, действовавшие ограничения ОПЕК+ на добычу нефти в объеме 2,2 млн б/с в сентябре будут свернуты. В дальнейшем восемь стран в составе ОПЕК+ рассмотрят также отказ от действующего до конца 2026 года добровольного ограничения нефтедобычи на 1,65 млн б/с., отмечают эксперты "Цифра брокер".

На российском рынке акций дивидендный сезон остался позади, на смену ему постепенно приходит сезон корпоративной отчетности за II квартал и первое полугодие 2025 года. На этой неделе внимание инвесторов привлекут полугодовые результаты "Норникеля", "Ростелекома", "Озона" и других компаний.

"На рынке в целом сохраняются невысокие ожидания в отношении показателей корпоративной прибыли, поэтому потенциальные позитивные сюрпризы и/или отсутствие негативных сюрпризов могут спровоцировать положительную реакцию инвесторов на новости. В этом контексте потенциал снижения по индексу МосБиржи представляется ограниченным, в то время как инвесторы могут проверить на прочность сопротивление в области 2870 пунктов, в случае благоприятного новостного потока", - считают в "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, невысокие обороты торгов в последние дни говорят о том, что крупные инвесторы не предпринимают никаких действий, а рынок пытаются раскачать спекулянты. При этом индекс МосБиржи до сих пор не протестировал зону поддержки 2700-2720 пунктов.

Основное давление оказывают ожидания введения санкций со стороны США, хотя Трамп продолжает говорить, что они могут и не подействовать. Возможно, в переговорах России со спецпосланникаом США Уиткоффом удастся смягчить позицию Трампа. По сообщениям СМИ, Индия не намерена отказываться от российских углеводородов, хотя наверняка будет пытаться получить большие скидки.

На текущей неделе с акционерами должен расплатиться дивидендами Сбер, после чего возможно реинвестирование средств, что выступит поддержкой для акций Сбера и всего рынка. При этом не ожидается, что значительная часть дивидендов от "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" будет реинвестирована в акции этих компаний, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов сохраняет осторожный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций.

"Смещаем текущий целевой диапазон по индексу МосБиржи в рамках 2700-2760 пунктов. На ближайшие перспективы рынка акций и ключевых "фишек" продолжаем смотреть осторожно (на акции нефтянки - негативно) ввиду геополитических рисков и отсутствия сильных триггеров для улучшения внешней конъюнктуры", - считает он.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1,2-2,2%, при этом падение S&P 500 (-1,6%) и Nasdaq (-2,2%) стало максимальным с апреля. Внимание инвесторов было сосредоточено на слабых данных с рынка труда и квартальных отчетностях. Кроме того, негативным фактором стала новость о том, что днем ранее президент США Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тысячи, сообщило министерство труда в пятницу. Безработица повысилась до 4,2% с июньских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем числа рабочих мест на 110 тысяч, безработица совпала с ожиданиями, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение до 49,5 пункта. ISM Manufacturing находится ниже пограничного уровня 50 пунктов пятый месяц подряд.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после пятничного снижения, инвесторы оценивают решение стран ОПЕК+ об очередном наращивании добычи.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $69,8 за баррель (-2,8% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $67,55 за баррель (-2,8% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить в сентябре квоты по добыче на 548 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Решение ОПЕК+ принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти". Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 7 сентября.

По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали на 3%.