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"Росатом" ведет работу по выпуску облигаций в юанях и исламских облигаций, отобрал ряд компаний для выхода на IPO

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Набсовет ГК "Росатом" одобрил привлечение зарубежного финансирования, в частности, ведется работа по подготовке выпуска облигаций "Атомэнергопрома" в китайских юанях, а также исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции. Об этом сообщил в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Илья Ребров.

Также компания прорабатывает вопрос привлечения финансирования в рамках IPO. Первый анализ показал, что по ряду организаций готовность будет не раньше 2027 г., отметил Ребров.

"При IPO возникает ряд рисков, связанных с корпоративным управлением и раскрытием информации в условиях выполнения государственных задач. В данной связи для подготовки к IPO в 2026 году и далее вместе с потенциальными банками-организаторами отобрана группа "Медскан" (один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России - "СР") и еще девять компаний, занимающихся композитными материалами, информационными технологиями, золотодобычей", - сказал топ-менеджер.

Он отметил, что несколько компаний рассматриваются в качестве возможных претендентов, если их финансовые показатели по итогам 2025-2026 годов покажут устойчивую положительную динамику и вызовут интерес потенциальных инвесторов на предварительных обсуждениях и встречах.

Ребров также сказал, что для выхода на IPO у организаций атомной отрасли имеется ряд потенциальных ограничений.

"Сделки с организациями, в собственности которых могут находиться ядерные материалы и ядерные установки, а также с предприятиями, имеющими стратегическое значение, не допускаются без согласия президента РФ или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России", - сказал Ребров.

"Сейчас основной вопрос - приоритетность и скорость реализации критически важных проектов. Как следствие, важно сбалансировать бюджет корпорации без учета дополнительной государственной поддержки - более того, со сниженной поддержкой", - подчеркнул топ-менеджер "Росатома".

Он отметил, что в части внутренних ресурсов на 2025-2030 гг. плановый прирост EBITDA "Росатома" составляет 1,2 трлн руб., а рост потребности в инвестициях - 4,5 трлн.

"Для 2025 г. картина еще более удручающая: заявки от предприятий на инвестиции в четыре раза превышали возможности источников финансирования", - сказал Ребров.

Инвестпрограмма "Росатома" в 2024 г. составила 1,456 трлн руб., говорилось ранее в материалах госкорпорации.

Росатом Атомэнергопром Аккую Медскан
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