Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Исламский банк в России может появиться в 2026 году, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведем работу с представителями бизнеса, в том числе бизнеса, который, скажем так, представляет исламское население нашей страны", - сообщил Аксаков на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.

"С арабскими странами тоже ведем переговоры с тем, чтобы такой банк создать в России, а дочерний банк, по нашему замыслу, должен быть создан в одной из арабских стран", - добавил он.

Аксаков рассчитывает, что эта работа будет завершена в 2026 году. "ЦБ, по предварительным переговорам, нас в этом плане поддерживает, и соответственно, будет создан институт, который даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране", - подчеркнул он.

Объем рынка партнерского финансирования оценивается в 1 трлн рублей, добавил глава комитета Госдумы.