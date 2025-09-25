Поиск

BP прогнозирует снижение спроса на нефть до 2050 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в перспективе до 2050 года снизится, но продолжит играть значительную роль в мировой энергетической системе, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, прогнозирует BP plc.

Компания в новой версии энергоанализа использует два сценария: "Текущая траектория" и "Ниже 2 градусов". Согласно первому, к 2050 году выбросы СО2 сократятся примерно на четверть к уровню 2023 года, во втором сценарии снижение эмиссии предполагается на 90% за счет значительного ужесточения политики в области изменения климата.

"Мировой спрос на нефть в целом стабилизируется в течение оставшейся части этого десятилетия, а затем продолжит снижаться, что обусловлено сокращением использования в автомобильном транспорте", - говорится в исследовании. По оценкам компании, мировое потребление нефти в 2035 году составит 85-100 млн баррелей в сутки в соответствии с двумя сценариями. При этом цена на нефть до конца десятилетия продолжит рост, несмотря на снижение скорости, отмечают эксперты ВР. Спрос будет поддерживаться за счет Индии и других развивающихся азиатских стран, экономика которых продолжает быстро расти, что частично компенсируется продолжающимся спадом на развитых рынках. В отличие от прошлого десятилетия, в течение которого на долю Китая приходилось около половины всего роста мирового спроса на нефть, потребление нефти в этой стране несколько снизится к 2035 году.

После 2035 года ВР прогнозирует снижение спроса на нефть - до менее 85 млн б/с к 2050 году. "Это падение будет в основном наблюдаться в развитых странах и Китае, при этом потребление нефти в 2050 году в большинстве других регионов мира в целом не изменится по сравнению с уровнем 2035 года", - добавляют эксперты. Но при реализации сценария "Ниже 2 градусов" падение спроса на нефть происходит быстрее и с большей интенсивностью: до чуть более 85 млн б/с к 2035 году и чуть ниже 35 млн б/с к 2050 году.

Как отмечается в отчете, торговля СПГ будет быстро расти в течение оставшейся части десятилетия, но перспективы после 2030 года зависят от темпов энергоперехода. "США и Ближний Восток становятся крупными экспортными центрами СПГ. При "Текущей траектории" экспорт СПГ увеличится более чем на 60% к 2035 году", - говорится в исследовании. Объем торговли СПГ продолжит увеличиваться во второй половине прогнозируемого периода в рамках первого сценария, хотя и более медленными темпами, поскольку мировое потребление природного газа стабилизируется, пишут эксперты. Рост мирового экспорта СПГ после 2035 года в значительной степени зависит от США, добавляют они. ВР предполагает, что экспорт российской продукции будет по-прежнему ограничен международными санкциями в течение первой части прогноза. "Однако, поскольку влияние международных санкций в настоящее время снижается, продолжающийся рост мирового спроса на СПГ позволяет российскому экспорту расширяться и достичь около 80 млрд. куб. м к 2050 году по сравнению с 45 млрд. куб. м в 2023 году", - указывается в отчете. Второй сценарий предполагает, что к 2050 году экспорт СПГ будет примерно на 25% ниже уровня 2023 года, а объемы торговли США сократятся пропорционально больше, чем из стран Ближнего Востока, что отражает близость данного региона к наиболее устойчивым рынкам потребления в развивающихся азиатских экономиках.

Устойчивый рост спроса на СПГ в соответствии с первым сценарием обусловлен увеличением потребления в странах Азии, на долю которых в совокупности приходится более половины роста мирового спроса на газ в течение прогнозируемого периода. Добыча газа в этом регионе в целом останется на прежнем уровне в течение первой половины прогнозируемого периода, а в 2040-х годах начнет снижаться. Более того, доступ к дополнительному трубопроводному сырью для этих стран будет ограничен, за исключением Китая, который ожидает некоторого увеличения импорта в конце 2030-х годов по мере ввода в эксплуатацию газопровода "Силы Сибири-2", уточняет ВР.

