Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем в ожидании геополитических новостей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей оставалась просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $68 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Полюс" (+2,1%), "Роснефти" (+1,8%), "МТС" (+1,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2786,37 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1096,54 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составил 80,049 руб. (+37,54 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,7%), "ФосАгро" (+1,4%), "Татнефти" (+1,1%), "Т-Технологии" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" (+2,4% и +2% "префы") во II квартале по МСФО составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале снизилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей с 13,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,7%), "ВК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в соцсети Truth Social, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

Во вторник Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает российскую нефть. "Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он в интервью CNBC во вторник.

Трамп вновь предположил, что если еще снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ во вторник сохранил оптимистичный настрой начала недели в ожидании приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и конкретики относительно санкций. На котировки бумаг влияют не только геополитика и санкционные риски, но и денежно-кредитная политика регулятора. Инвесторы будут следить за данными по недельной инфляции, которая, по мнению Росстата, две предыдущие недели подряд находилась в отрицательной области. На корпоративном поле продолжают выходить финансовые и операционные отчеты за второй квартал или первое полугодие 2025 года.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник повысил волатильность, в моменте обновив недельный максимум. Ситуация на рынке складывалась неоднозначная: рубль перешел к ослаблению, а цены на нефть продолжили снижение. Снижение рисков отказа Индии и Китая от поставок российской нефти из-за угроз США, а также планы ОПЕК+ дополнительно нарастить добычу в сентябре давят на стоимость нефти.

Геополитические надежды в основном связаны с ожидаемым на этой неделе визитом в Москву Стива Уиткоффа. Вместе с тем, в МИД России заявили, что РФ больше не связывает себя ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В среду ЦБ РФ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, Росстат вечером сообщит о темпах недельной и годовой инфляции. Расписки Fix Price пройдут процесс делистинга с Московской биржи. Основной фокус внимания в ближайшее время сохранится на геополитике, прогноз для индекса МосБиржи на 6 августа - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, западные фондовые площадки во вторник придерживаются сдержанного оптимизма, получая поддержку в том числе от данных о расширении активности в секторах услуг крупных экономик в июле. Индексы МосБиржи и РТС поднялись к ближайшим сопротивлениям 2790 пунктов и 1100 пунктов соответственно в ожидании поступления геополитических новостей и прибытия спецпосланника США Уиткоффа в РФ в среду или четверг.

Инвесторы ждут возможного смягчения санкционного тона США, что стало бы краткосрочным позитивом для рынка. Ужесточение ограничений в энергетическом секторе, однако, также является вполне реальным сценарием, полагает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что "нефтянка" не сможет вытащить на себе весь рынок акций.

Решение ОПЕК+ о наращивании добычи неоднозначно для котировок нефти. В то же время в ликвидных бумагах неоправданно сильно отыгралось возможное смягчение геополитического негатива. Так, Индия явно дала понять, что не намерена отказываться от закупок российской нефти. Инвесторы ожидают визита в Россию спецпредставителя президента США, который после переговоров может смягчить позицию американского лидера относительно антироссийских санкций. В любом случае не ожидается, что новые рестрикции окажут сильно негативное влияние на отечественную экономику, полагает эксперт.

Индекс МосБиржи топчется вблизи важной отметки 2800 пунктов. Пока намерений ее штурмовать не наблюдается, но настроения могут улучшиться. Более важное сопротивление лежит в районе 2850 пунктов. Лишь после уверенного закрепления над ним можно будет говорить о формировании восходящего тренда. Пока же рынок продолжает торговаться в "боковике", считает Антонов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, мировые рынки отыгрывают ростом эффект сильной корпоративной отчетности и смягчение монетарных ожиданий, несмотря на сохраняющиеся торговые риски.

Инвесторы внимательно следят за кадровыми перестановками в экономической политике: президент Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда, обвинив ее в искажении данных, и пообещал объявить новых кандидатов на посты главы ведомства и председателя ФРС в ближайшие дни. Трамп продолжает давить на Федрезерв, требуя снижения ключевой ставки, которая сейчас находится в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем, активность торгов невысокая из-за относительной слабости нефти (Brent находится у $68 за баррель) и ожиданий новых санкций США, особенно в отношении торговых партнеров России. Инвесторы ожидают итогов визита американского спецпосланника в Москву и возможных новых шагов по переговорам между РФ и Украиной. Геополитика остается ключевым источником волатильности, а также фактором, определяющим устойчивость локального подъема. Индекс МосБиржи технически продолжает двигаться в диапазоне 2700-2840 пунктов, пробой уровня 2840 пунктов и закрепление выше 50-дневной SMA подтвердит восходящий сценарий, считает аналитик "Финама".

Зарубежные фондовые рынки

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,4%, FTSE и CAC40 просели на 0,1-0,4%) и проседают США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле вырос до максимальных с мая прошлого года 52,6 пункта по сравнению с минимальными за девять месяцев 50,6 пункта в июне. Средние оценки аналитиков, которые приводит Trading Economics, предусматривали 50,4 пункта.

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что регулятор готов дополнительно повысить процентные ставки в случае ослабления торговой напряженности, хотя по-прежнему считает их текущий уровень адекватным на фоне сохраняющейся неопределенности.

Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Инфляция замедлилась с июньских 2,2% и совпала с ожиданиями рынка.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены остаются под давлением на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,92 за баррель (-1,2% и -1,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,35 за баррель (-1,4% и -1,5% в понедельник).

Беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+, оказывает негативное влияние на нефтяной рынок.

Перспектива введения новых санкций для покупателей российской нефти несколько сдерживает падение нефтяных цен. Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить в сентябре квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Камчатскэнерго" (+13,5% и +9,1% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), ПАО "Саратовэнерго" (+8,2% и +3,3% "префы"), ПАО "Сахалинэнерго" (+5,2%), МКПАО "Лента" (+4,8%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4%), "Башнефти" (+3,6%).

Снизились акции ПАО "Лензолото" (-22% и -21,4% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-12,3%), ПАО "Левенгук" (-10,7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-8,2%), ПАО "Ламбумиз" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,7 млрд рублей (из них 9,21 млрд рублей пришлось на бумаги ВТБ, 6,96 млрд рублей на акции "Т-Технологии" и 5,743 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).